Clima en Puebla y Morelos: Temperaturas de hasta 28°C y lluvias para el viernes 24 de abril

Así estará el clima para Puebla el 24 y 25 de abril.

En Puebla y Morelos se esperan temperaturas variadas para el viernes 23 de abril. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica cielos despejados o poco nubosos.

Además, se esperan lluvias puntuales fuertes en algunas zonas de Puebla, debido a canales de baja presión y humedad del Pacífico.

¿Qué temperatura hará hoy en Puebla y Morelos?

Puebla capital registrará una mínima de 12.3°C y una máxima de 26.7°C. En el municipio de Puebla, las temperaturas irán de 12°C a 27°C. La humedad alcanzará 8% y el viento 9 km/h, bajo un cielo despejado.

Cuernavaca, Morelos, será la más cálida, con temperaturas de 13.3°C a 28.3°C. En su municipio, los valores irán de 13°C a 27°C. La humedad será de 30% y el viento de 5 km/h, con cielo poco nuboso.

¿Lloverá hoy en Puebla o Morelos?

Cholula, en Puebla, registrará una mínima de 11.7°C y una máxima de 24.7°C, la más baja de la región. En Santa Isabel Cholula, los valores irán de 11°C a 25°C. La humedad será de 28% y el viento de 8 km/h, con cielo poco nuboso.

El SMN explicó que canales de baja presión en la Mesa Central, más la humedad del Pacífico, causarán lluvias fuertes en el sur y sureste del país. Puebla y Oaxaca podrían experimentar lluvias muy fuertes, con descargas eléctricas y posible granizo.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos este fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 24 de abril: Máxima de 26°C, Mínima de 11°C, Despejado, viento de 9 km/h.

Sábado 25 de abril: Máxima de 26°C, Mínima de 13°C, Poco nuboso, viento de 10 km/h.

Domingo 26 de abril: Máxima de 28°C, Mínima de 13°C, Despejado, viento de 9 km/h.

El pronóstico extendido para el fin de semana en la región indica temperaturas estables el sábado, subiendo el domingo. Las condiciones de cielo poco nuboso predominarán. Se recomienda a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones.

Así estará el clima el 24 de abril de 2026. (Conagua Clima)

Así estará el clima para el sábado 25 de abril en México. (Conagua Clima)

¿Cómo protegerse del calor y la lluvia en la región?

Protección Civil recomienda mantenerse hidratado ante las variaciones de temperatura y posibles lluvias. Se sugiere usar ropa ligera y protegerse del sol. Es crucial evitar la exposición prolongada en las horas de mayor calor, entre 11:00 y 16:00 horas.

Al salir de casa, considere llevar un paraguas o impermeable si va a zonas de Puebla con pronóstico de lluvias fuertes. Además, use bloqueador solar y gafas de sol para protegerse de la radiación UV, la cual puede ser alta incluso en días nublados.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial en Puebla y Morelos?

Para el pronóstico extendido y alertas oficiales, se recomienda visitar los sitios web del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Protección Civil estatal. Mantenerse informado es clave para las actividades diarias. La calidad del aire se mantiene en niveles aceptables en la mayoría de la región.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.