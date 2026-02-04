Morelos: las mega mansiones y los excesos

¿Cómo decía Fidel Herrera? ¡En la plenitud del pinche poder!

Mirna Zavala arrancó el sexenio de la gobernadora morenista Margarita González como secretaria de Hacienda, pero duró únicamente 10 meses en el cargo.

Salió “mano larga”. Se construyó una mansión en un exclusivo conjunto residencial en Vista Hermosa, algo así como Las Lomas de Cuerna.

Lo que disparó las alarmas no fue la mansión; ya ven que eso de la “prosperidad inmobiliaria” entre los cuatroteros no es mal visto (ahí están Bartlett y Rocío Nahle). Lo que dicen que rompió la confianza fue de dónde sacó el dinero.

Todo apunta a que disponía discrecionalmente (personalmente) de beneficios (propinas, pues) en la Secretaría de Finanzas, que –inhale y exhale– “no reportaba hacia arriba”.

La grilla estalló y el 5 de agosto de 2025 le dijeron a Mirna: “gracias, bye”.

Piquete al café

Le obsequiaron una investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la “muerte social” por parte de sus millonarios vecinos.

Nadie sabe para quién trabaja, reza el refrán, y Mirna le concedió todo el dinero y todo el poder a su potencial verdugo.

Al puesto de Mirna llegó un coffee boy (ayudaba con cualquier mandado que los secretarios de Finanzas ocuparan en las pasadas gubernaturas del PAN y Morena) del sistema. Jorge Salazar Acosta fue un perfil operativo en el gobierno de Morelos y ahora es el supersecretario de Finanzas.

Pónganse cómodos

Durante la primera parte del sexenio del impresentable y acusado de violación por su propia media hermana, pero cobijado por las morenistas, Cuauhtémoc Blanco, el ex coffee boy, hoy supersecretario operaba en un edificio contiguo al Palacio de Gobierno, casi abandonado. Estaba relegado en una oficina que mantenía con la puerta de madera abierta, pero con una reja tipo celda, cerrada siempre por seguridad: un calabozo.

Presume ser doctor en Ciencias Políticas. No vaya a pensar usted que becado en el extranjero. Para nada. Y habla de 25 años en el “servicio público”, que más bien significan: “en el servicio a sus jefes”. Todo mundo sabe que la oportunidad se la dio Alejandro Villarreal.

Mirna cayó del Olimpo, acusada de traidora. Extrañamente, Jorge Salazar se sentó en su silla y de inmediato propuso la fusión de las secretarías de Finanzas y de Administración con el pretexto de ahorrar dinero (pero en realidad quería ser amo y señor del presupuesto estatal).

Jorge Salazar es el supersecretario de Finanzas de Morelos y controla cada peso del estado, sin excepción, así como el padrón de proveedores y las contrataciones. ¿Casualidad que sea juez y parte? Para nada. Mirna cae y Jorge se quedó con todo.

Hay tal prepotencia, maltratos y gritos al personal de la Secretaría de Finanzas que la gente ya extraña a Mirna, quien tampoco era muy minimalista en sus desplantes.

Jorge Salazar arrasa parejo con subalternos, con secretarias y secretarios del gabinete, así como con personajes de poder histórico. Cuando viejos conocidos se han acercado al “supersecretario”, los manda a volar argumentando que “las cosas ya cambiaron”. E internamente suele repetir “ya llegamos”, como si la conquista absoluta del dinero de Morelos fuera una vieja deuda que tenían con él y sus cuates.

Güisqui triple

Las lenguas viperinas hacen conjeturas respecto al futuro de Jorge Salazar, aprovechando su “peda” de poder, fortalecida por la cercanía con la gobernadora y la apertura de ella hacia la diversidad.

Pues, gracias a esa libertad, Jorge Salazar navega con absoluta confianza que le da “la plenitud del pinche poder”. Es sabido que comparte una lujosa residencia con su novio en el exclusivo fraccionamiento Lomas de Cuernavaca. Sin embargo, la preocupación por un próximo escándalo radica en que repita el pecado inmobiliario de Mirna o muerda la manzana del conflicto de interés, imponiendo a su pareja en un cargo público de primer nivel. ¡Hagan sus apuestas!

Violadoras y violadores en Hidalgo

Nely Hernández Palomares, alcaldesa de Emiliano Zapata, no puede explicar cómo es que opera la planta china de pisos Time Ceramics en 80 hectáreas con suelo agrícola. Sin uso de suelo industrial (tenían prórroga del gobierno del estado y venció en julio de 2025), ¿cómo otorgaron permisos de construcción tres años antes? ¿Cómo tienen licencia de funcionamiento? Es un municipio milagroso.

En 2024 denuncié que Grupo Modelo lo quiso hacer y se echó para atrás. Pero siempre hay un kamikaze. Violadores de la Ley de Aguas Nacionales son los de la empresa Grupak, fabricantes de cartón (y vecinos, pared con pared, con Time Ceramics), que quieren hacer un acueducto privado y conectar sus aguas residuales y regalárselas a los chinos, sin autorización de Conagua. Ni Grupo Modelo se atrevió a tanto.

Le pasan encima a la ley en Hidalgo, con la venia del góber Menchaca. Mienten, roban, traicionan… y violan.