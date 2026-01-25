Broncos vs. Patriots EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver la final de la Conferencia Americana NFL 2026?

El juego entre Patriots vs. Broncos define al equipo de la AFC que pasa al Super Bowl 2026. (Foto: AP/Freepik/Broncos/Patriots)

Penúltima cita de la temporada 2026 de la NFL: los Broncos de Denver y los Patriots de New England se miden en el Campeonato de la Conferencia Americana (AFC), un duelo que define uno de los dos boletos al Super Bowl LX.

El ganador avanza al juego por el trofeo Vince Lombardi, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Seattle Seahawks y Los Angeles Rams.

Los Broncos tienen una ausencia clave: no cuentan con su quarterback Bo Nix, quien está fuera tras sufrir una fractura de tobillo en el encuentro ante los Buffalo Bills.

Bo Nix, quarterback de los Broncos de Denver, sufrió una lesión y es la baja más sensible del equipo ante los Patriots. (AP Foto/David Zalubowski) (David Zalubowski/AP)

¿A qué hora y dónde ver el partido de Broncos vs. Pats por el Campeonato de Conferencia HOY?

Broncos vs. Pats de New England se disputa este domingo 25 de enero a las 2:00 p.m. (tiempo del centro de México).

El encuentro que determina al campeón de la AFC se transmite EN VIVO por televisión abierta y plataformas de streaming:

Canal 5 (transmisión gratuita en TV abierta)

(transmisión gratuita en TV abierta) ViX Premium (requiere suscripción)

(requiere suscripción) DAZN (acceso mediante NFL Pass, con costo adicional)

Drake Maye, quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra. (AP Foto/Robert F. Bukaty) (Robert F. Bukaty/AP)

¿Cómo llegan Broncos de Denver?

Los Broncos de Denver cerraron la temporada regular de la NFL 2026 como primer sembrado de la AFC, con marca de 14-3, resultado que les permitió avanzar directamente a la Ronda Divisional. En esa fase superaron a los Buffalo Bills por 33-30 en tiempo extra, en un partido definido por detalles.

No obstante, el triunfo estuvo marcado por una baja determinante: Bo Nix, quarterback titular, sufrió una fractura en el tobillo derecho en la penúltima jugada del alargue, lesión que requirió intervención quirúrgica y lo dejó fuera por el resto de la postemporada, incluido un eventual Super Bowl 2026.

Ante este escenario, Sean Payton confirmó que el pasador Jarrett Stidham asumirá la titularidad en el Campeonato de la Conferencia Americana.

¿Cómo llegan los Patriots de New England?

Del otro lado, los Patriots de New England vuelven a disputar la final de la AFC por primera vez desde 2019, con la posibilidad de alcanzar su séptimo Super Bowl desde 2001. Finalizaron la campaña regular con récord de 14-3, aunque quedaron como segundos sembrados por criterios de desempate.

En la Ronda de Comodines derrotaron 16-3 a Los Angeles Chargers, y en la Ronda Divisional vencieron 28-16 a los Houston Texans, resultados que los colocaron nuevamente entre los cuatro mejores equipos de la liga. El proceso marca una etapa distinta para la franquicia, ahora con Drake Maye como mariscal de campo y Mike Vrabel como entrenador en jefe, lejos de la era Tom Brady–Bill Belichick.

Las apuestas de Patriots de New England vs. Broncos de Denver

El contexto del partido también se refleja en las apuestas deportivas. De acuerdo con BetMGM Sportsbook, los Patriots parten como favoritos por cinco puntos para ganar el Campeonato de la AFC, impacto directo de la ausencia de Bo Nix en Denver. El total combinado se ubica en 41.5 puntos, lo que anticipa un encuentro de corte defensivo y de baja anotación.

Jarrett Stidham, es el quarterback titular de los Broncos de Denver, ante la lesión de Bo Nix. (AP Photo/Jack Dempsey) (Jack Dempsey/AP)

En cuanto al panorama rumbo al Super Bowl, las proyecciones colocan a Seattle Seahawks como ligero favorito al título, seguidos por Los Angeles Rams, Patriots de New England y, más atrás, los Broncos de Denver, considerados la apuesta de mayor riesgo.

El Super Bowl 2026 se juega el domingo 8 de febrero desde el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, donde juegan de locales los 49ers de San Francisco.

Con información de EFE y AP.