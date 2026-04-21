PT y PVEM destacan perfil de Citlalli Hernández para alianza 2027: ‘Es conciliadora’

Citlalli Hernández estuvo al frente de la Secretaría de las Mujeres, cargo que dejó para ser presidenta nacional de elecciones de Morena. (Cuartoscuro).

Senadores del Partido del Trabajo y del Partido Verde destacaron el perfil conciliador de Citlali Hernández Mora, como presidenta nacional de Elecciones de Morena; se reúnen hoy.

La senadora Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT y quien participa en la mesa electoral de su partido, consideró que “sin duda” será un buen resorte para impulsar la alianza rumbo a la elección 2027, con la que se renueva la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas.

“El perfil conciliador, la formación política ideológica de Citlalli y sus firmes convicciones, la experiencia que tiene no solamente territorial sino también en la construcción de las alianzas, yo creo que es un gran punto de partida para la construcción de la coalición del 27.

“Recordar que junto con Citlalli construimos la estrategia en el 2024. Ella fue directamente responsable de que pudiéramos lograr esta estrategia que nos permitió tener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión y en la mayoría de los congresos locales”.

Se le preguntó si era mejor interlocutora que Luisa Alcalde, presidenta de Morena, luego de que no logró un acuerdo con los partidos aliados en materia de reforma electoral.

“No tendremos por qué calificar el desempeño de una o de otra, nosotros simplemente creemos que la encomienda que se le ha asignado a Citlalli Hernández es muy prometedora para la construcción de la unidad y de nuestra coalición en el 27”.

Respecto de que si se acabaron los sobresaltos, respondió con un “espero que sí”.

Manuel Velasco, coordinador de la bancada del PVEM, también resaltó que la exsecretaria de Mujeres fue “parte fundamental” de la alianza que los partidos tuvieron en 2024.

“Es un perfil conciliador, vemos en Citlali que privilegia los acuerdos, los consensos por encima de las diferencias”.

Reiteró que el propósito es ir en alianza a nivel federal y en todos los estados, pero si en algunos casos no se logra el Verde irá solo.

Aseguró que aunque hay buena relación con Luisa Alcalde es importante que Hernández Mora “esté ahí”.

Los senadores coincidieron en que hoy se reunirán con ella, aunque aún no se hablará de la alianza sino hasta otra reunión convocada también para esta semana, acotó la representante del PT.