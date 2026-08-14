(VIDEOS) Terremoto de magnitud 7.7 sacude Indonesia; hay dos muertos y un herido

El terremoto de magnitud 7.7 en Indonesia tuvo su epicentro a 68 kilómetros al norte-noroeste de la ciudad de Ende.

Un potente terremoto de magnitud 7.7 sacudió la costa de Indonesia la tarde de este viernes 14 de agosto (la madrugada del 15 de agosto en la ciudad de Ende), de acuerdo con información del Servicio Geológico de Estados Unidos.

“El incidente deja dos fallecidos y un herido”, señaló la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) en un comunicado, en el que señaló que el temblor se sintió con fuerza en diferentes puntos de la región, mientras continúa evaluando los impactos del sismo.

Si bien la alerta de tsunami fue inicialmente activada, se suspendió horas después.

El sismo golpeó la región de Flores, a una profundidad de 10 kilómetros, a las 5:58 de la mañana del sábado, hora local. Su epicentro se ubicó a 68 kilómetros al norte-noroeste de la ciudad de Ende y a 162 kilómetros al este-noreste de Labuan Bajo.

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMGK) ha registrado al menos 37 réplicas con magnitudes que oscilaron entre 3.6 y 6.2.

Indonesia, un vasto archipiélago de más de 17 mil islas, es propensa a los terremotos y a la actividad volcánica debido a su ubicación en el ‘Anillo de Fuego’, un arco de volcanes y fallas tectónicas en la cuenca del Pacífico.

Alerta de tsunami en Indonesia tras sismo de magnitud 7.7

Por la tarde, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia emitió una alerta de tsunami e instó a los residentes a mantenerse alejados de las playas y las riberas de los ríos. La agencia ubicó el sismo submarino cerca de la isla de Flores.

Se aconsejó a los residentes a lo largo de las costas afectadas que se trasladaran a zonas más altas, mientras las autoridades monitoreaban de cerca los mareógrafos costeros para detectar cualquier cambio.

La dependencia emitió la alerta de nivel 2 para las regiones Nusa Tenggara Occidental, Nusa Tenggara Oriental, Sulawesi del Sur y Sulawesi del Sureste, pero fue suspendida al poco tiempo.

Terremoto en Indonesia provoca daños y escenas de pánico

Las imágenes facilitadas por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas) muestran el colapso de varios edificios en diferentes puntos de la isla de Flores. La ciudad de Maumere, a unos 100 kilómetros del epicentro, también se ha visto impactada.

Yohanna Embu, residente de Sikka, una regencia en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, dijo que varias construcciones resultaron dañadas por las sacudidas, y que personas presas del pánico corrieron hacia zonas más altas.

“Muchas construcciones aquí resultaron dañadas... Vi que la sala de espera en la terminal portuaria de Pelni en Maumere se había derrumbado”, narró.

Estudiantes del Seminario Mayor de San Pedro en Sikka, que asistían a la misa matutina, huyeron presas del pánico cuando el techo de un salón de actos se derrumbó, dijo el padre Guidelbertus Tanga, rector del seminario, conocido localmente como el Seminario Ritapiret en la isla de Flores, en la que predomina el catolicismo.

“Nuestros estudiantes y monjas salieron corriendo presas del pánico bajo un techo que se derrumbaba”, explicó Tanga. “Al menos un sacerdote se fracturó una pierna después de saltar desde el segundo piso de una construcción durante el sismo”.

En diciembre de 1992, un terremoto de magnitud 7 provocó un tsunami que dejó unos 2 mil 500 muertos en la isla de Flores, parte de un archipiélago en la mitad oriental de Indonesia.

Con información de AP, EFE y Bloomberg.