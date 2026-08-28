La guerra de las patadas (la aritmética)

La crisis que vive la FIFA con la campaña para destituir a su presidente, Gianni Infantino, tiene que ver al final de cuentas con cuántos votos tienen las fuerzas en conflicto. Para lograrlos, se está llevando a cabo un trabajo de cabildeo intenso en las 211 federaciones y las seis confederaciones, política y diplomática, con zanahorias y garrotes. De todo hay en esta salvaje guerra de pantalón largo, como lo que sucedió el pasado fin de semana en Santo Domingo, República Dominicana, donde Víctor Montagliani, el presidente de la Concacaf, quiso amarrar el apoyo de los países del Caribe en su lucha por destronarlo.

Por protocolo, Montagliani invitó a Infantino, pero cuando le confirmó su asistencia, buscó desinvitarlo, una acción inusual y brusca, pero reflejo de lo que están viviendo dentro de la FIFA. Montagliani le envió una carta el viernes 21 de agosto, en vísperas de la reunión, para expresarle que dado el alto perfil que tenía y el momento, su presencia desviaría el foco del encuentro, de carácter técnico, por lo cual era mejor que no fuera. Infantino lo ignoró y se presentó, cambiando la correlación de fuerzas. Lo que iba a terminar con un frente en su contra, acabó con un respaldo mayoritario.

Montagliani no podrá entregar a los europeos la totalidad de los 35 votos de la Concacaf, ante el rechazo de varios países a su intentona, empezando por México. Pero no solo eso. En la UEFA, cabeza del movimiento opositor, tampoco hay consenso para expulsarlo. De sus 55 miembros, solo Inglaterra y Alemania, las federaciones más ricas del mundo, y países menores, como Noruega, han pedido su destitución. Los 54 votos de la CAF, la confederación africana, parecen seguros para Infantino, así como la mayoría de la AFC, la confederación asiática, en donde juega Arabia Saudita, que será la anfitriona del Mundial en 2034. En la OFC, la confederación en Oceanía, y la Conmebol, la sudamericana, con 11 y 10 votos respectivamente, tampoco hay consenso, y Argentina, una de las potencias futbolísticas, sigue apoyando a Infantino.

Los amagos contra Infantino se han incrementado. La UEFA y la Concacaf dijeron recientemente que evalúan pedir una moción de censura para que sea destituido, dejando en el aire la amenaza de que si no lo logran, sabotearán las competencias de la FIFA. “No lo creo y me parece casi imposible”, dijo una fuente consultada sobre esta guerra de las patadas, “sería un suicidio”. La FIFA, que es un organismo privado que responde a las federaciones nacionales, es una fuerza monopólica en el futbol, y quien vive afuera de ella, no existe.

Sus máximos torneos son las copas regionales y las eliminatorias del Mundial, que para las selecciones nacionales significan el leiv motiv de existir. Detrás de esas categorías varonil y femenil, hay un desdoblamiento a otras divisiones, la Sub 15 y la Sub 26, también de hombres y mujeres. La mayoría de los países tienen décadas de ir formando cuadros en ligas infantiles y juveniles, preparándolas para llegar a los seleccionados nacionales, que si se concretara el boicot, la FIFA los expulsaría. En un parpadeo, si la amenaza de la UEFA y la Concacaf se materializara, los 85 equipos que juegan en esas confederaciones serían desterrados de la FIFA, causando una revolución interna.

La mayoría de las federaciones son pobres. Las de mayores ingresos son las de Inglaterra, Alemania, España, Arabia Saudita, Francia, Brasil, Estados Unidos, Países Bajos, México y Portugal. Si fueran expulsados los países de la Concacaf, probablemente México rompería con ella y se llevaría su 70% del PIB de esa confederación, porque le quitaría el 30% del PIB a la US Soccer que sale de la selección mexicana, y por la cual Netflix pagó 70 millones de dólares por la transmisión en exclusiva de la Copa de Oro. En la UEFA, solo cinco países, Inglaterra, Alemania, España, Francia e Italia podrían vivir fuera del paraguas de la FIFA.

Un quiebre del futbol organizado desde que se creó, en 1904, provocaría la muerte de 15 federaciones europeas, 25 caribeñas y 45 africanas, porque no podrían volver a competir en ningún torneo sancionado por la FIFA. Vistos los números, probablemente ni siquiera la UEFA se uniría para un boicot contra la FIFA, por el temor a la expulsión. Son las consideraciones económicas y de sobrevivencia lo que determinará la aritmética para lograr la expulsión de Infantino, o para ser reelecto en marzo.

El fondo del conflicto en el futbol de pantalones largos, como se explicó ayer, es el choque de dos escuelas de pensamiento, la incluyente de Infantino y la excluyente de la UEFA. Infantino quiere seguir ampliando el número de equipos que participen en la Copa del Mundo, que fueron 32 en Qatar hace cuatro años, 48 en Norteamérica, y llevarlo a 64 en 2030. Contra los análisis de que llevar a 48 selecciones a jugar la última Copa este año iba a ser contraproducente, resultó todo lo contrario en materia deportiva y, para las federaciones, en la parte económica. Haití y Curazao, como ejemplo de los beneficios por la ampliación de participantes, solo por haber calificado, recibieron ocho millones de dólares, que, para subrayar la paradoja, no pudieron aceptar de manera inmediata porque no tenían en dónde guardarlo.

La idea de Infantino de vender el 20% de la FIFA a un fondo de inversión para que comercializara los torneos internacionales, financieramente hace sentido. En 12 años triplicaría los ingresos de las federaciones de 30 a 90 millones de dólares, y quienes firmaran el acuerdo recibirían un bono de 20 millones de dólares en 2027. Los ingresos, justifica Infantino y su capitalismo salvaje, estimularían el futbol en los países más pobres y el deporte se expandiría.

Samuel Eto’o, una de las leyendas del futbol y actualmente presidente de la federación de Camerún, fue en contra del llamado de otras estrellas del deporte que pidieron la destitución de Infantino, y dijo que la modificación al modelo de financiamiento que propuso habría podido cambiar la distribución del poder en todo el futbol, y evitar que jugadores talentosos –como los 500 jugadores africanos que juegan en las cinco ligas más importantes de Europa–, terminaran representando a países que no son los suyos.

Nada está dicho sobre el futuro de Infantino y el futbol, que se reduce a la aritmética en una votación donde ganará la posición que tenga el 50% de los votos, más uno, que definirá el deporte en el futuro.

NOTA: En la columna de ayer se publicó por error que la US Soccer apoya a Gianni Infantino. Esa federación está en su contra.