Horarios del GP de Mónaco 2026: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO a ‘Checo’ Pérez en prácticas, qualy y carrera?

La Fórmula 1 regresa a uno de sus escenarios más emblemáticos con la disputa del Gran Premio de Mónaco, una carrera que forma parte del calendario desde la temporada inaugural del campeonato mundial en 1950 y que se ha mantenido de manera ininterrumpida desde 1955.

Para los aficionados mexicanos, la cita tendrá un atractivo adicional con la presencia de Sergio ‘Checo’ Pérez, quien compite esta temporada con la escudería Cadillac.

El piloto tapatío buscará sumar sus primeros puntos del año en un circuito donde la posición de salida suele ser determinante para el resultado final.

GP de Canadá 2026: Canal de transmisión en México

Los aficionados podrán seguir las actividades del GP de Mónaco 2026 durante el fin de semana del 5 al 7 de junio.

El programa oficial contempla tres sesiones de prácticas libres, una clasificación y la carrera principal sobre las calles del Principado. La clasificación adquiere una relevancia especial en Montecarlo debido a las dificultades para adelantar en pista.

Estas se podrán ver en vivo mediante Sky Sports y en la plataforma de suscripción F1 TV. También podrás seguir la cobertura de la actividad mediante El Financiero Deportes.

'Checo' Pérez y Cadillac persiguen su primer punto en Fórmula 1. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

GP de Mónaco 2026: Fechas y horarios para México

Estos son los horarios oficiales con tiempo del centro de México:

Práctica Libre 1: Viernes 5 de junio, 05:30 horas.

Viernes 5 de junio, 05:30 horas. Práctica Libre 2: Viernes 5 de junio, 09:00 horas.

Viernes 5 de junio, 09:00 horas. Práctica Libre 3: Sábado 6 de junio, 04:30 horas.

Sábado 6 de junio, 04:30 horas. Clasificación: Sábado 6 de junio, 08:00 horas.

Sábado 6 de junio, 08:00 horas. Carrera: Domingo 7 de junio, 07:00 horas.

La clasificación será uno de los momentos más observados del fin de semana. De acuerdo con estadísticas recientes del Gran Premio de Mónaco, la pole position se ha convertido en victoria en 10 de las últimas 15 ediciones y los tres primeros lugares de la parrilla suelen conservar posiciones privilegiadas durante la carrera.

El precedente más reciente muestra la importancia de arrancar adelante. En la edición de 2025, Lando Norris ganó la carrera tras partir desde la pole position, mientras que Charles Leclerc y Oscar Piastri completaron el podio.

¿Cómo es el circuito de Mónaco, donde se corre en GP este fin de semana?

El Circuito de Mónaco, ubicado en Montecarlo, es uno de los trazados más reconocidos del automovilismo mundial.

Sus características oficiales son:

Longitud: 3.337 kilómetros.

Número de vueltas: 78.

Distancia total de carrera: 260.286 kilómetros.

Primer Gran Premio: 1950.

Récord de vuelta: 1:12.909, registrado por Lewis Hamilton en 2021.

La historia del evento se remonta a 1929, cuando Antony Noghès, integrante del Automobile Club de Monaco, impulsó la organización de una carrera en las calles del Principado.

Con el paso de las décadas, el trazado ganó fama por sus calles estrechas, curvas cerradas y márgenes de error mínimos. El tricampeón mundial Nelson Piquet llegó a describir conducir en Mónaco como “andar en bicicleta dentro de tu sala de estar”, una comparación que resume la precisión requerida para completar una vuelta rápida.

La dificultad para adelantar es una de las características más conocidas del circuito. En el Gran Premio de 2003 no se registró ningún adelantamiento durante la carrera, una muestra de las limitadas oportunidades de rebase que ofrece el recorrido urbano.

Sectores como la zona de la Piscina y la Plaza del Casino forman parte de los puntos más representativos del trazado, donde los monoplazas pasan a gran velocidad entre muros y barreras de protección.

Pese a los rumores, Checo permanecerá con Cadillac [Fotografía. AP]

Campeonato de pilotos F1 2026: posiciones y escuderías

Tras las primeras carreras de la temporada, el campeonato de pilotos es liderado por Kimi Antonelli (ganador del GP de Canadá), quien suma 131 puntos con Mercedes.

La clasificación general se encuentra de la siguiente manera:

Kimi Antonelli (Mercedes) – 131 puntos. George Russell (Mercedes) – 88. Charles Leclerc (Ferrari) – 75. Lewis Hamilton (Ferrari) – 72. Lando Norris (McLaren) – 58. Oscar Piastri (McLaren) – 48. Max Verstappen (Red Bull Racing) – 43. Pierre Gasly (Alpine) – 20. Oliver Bearman (Haas) – 18. Liam Lawson (Racing Bulls) – 16. Franco Colapinto (Alpine) – 15. Isack Hadjar (Red Bull Racing) – 14. Carlos Sainz (Williams) – 6. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 5. Gabriel Bortoleto (Audi) – 2. Esteban Ocon (Haas) – 1. Alexander Albon (Williams) – 1. Nico Hülkenberg (Audi) – 0. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0. Sergio Pérez (Cadillac) – 0. Lance Stroll (Aston Martin) – 0. Fernando Alonso (Aston Martin) – 0.

En el campeonato de constructores, Mercedes encabeza la clasificación con 219 unidades, seguido por Ferrari con 147 y McLaren con 106.

Las posiciones por equipos son:

Mercedes – 219 puntos. Ferrari – 147. McLaren – 106. Red Bull Racing – 57. Alpine – 35. Racing Bulls – 21. Haas – 19. Williams – 7. Audi – 2. Cadillac – 0. Aston Martin – 0.

F1 George Russell y Kimi Antonelli compiten en la cima de la Fórmula 1; Mercedes domina el rubro de equipos. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH). (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE)

El GP de Mónaco 2026 marcará la siguiente parada del campeonato y ofrecerá una nueva oportunidad para que Checo Pérez y Cadillac busquen sus primeros puntos de la temporada en uno de los circuitos más tradicionales de la Fórmula 1.

Partido de futbol con pilotos de F1 previo al GP de Mónaco: Esto sabemos

Antes de la actividad del Gran Premio, el Principado también albergará el Racing Stars Football Cup 2026, un partido benéfico programado para el 3 de junio en el Stade Louis II, con la participación de figuras del automovilismo y del futbol internacional.

Entre los participantes confirmados aparecen los pilotos Carlos Sainz, Pierre Gasly, Luke Browning y Oliver Goethe, además del exfutbolista brasileño Ronaldinho, campeón del mundo con Brasil en 2002 y ganador del Balón de Oro en 2005.

Louis Ducruet, presidente de Barbagiuans Monaco, calificó la presencia de Ronaldinho como “un momento histórico” para el evento benéfico, cuyos fondos serán destinados a las organizaciones Mercy Ships y Les Soins de l’Espoir.