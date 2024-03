¿Andaba perdido? Captan a tigre ‘paseando’ por viviendas de Huimanguillo, Tabasco

Vecinos de la comunidad del Chinal en Huimanguillo, Tabasco, reportaron el avistamiento de un tigre que merodeaba en el patio de una vivienda, lo que generó preocupación entre los habitantes.

Un ciudadano capturó en video la presencia del animal y lo compartió en redes sociales para alertar a la comunidad.

En las imágenes, se observa cómo los ojos del tigre brillan en la oscuridad mientras se acerca a la luz de una vivienda cercana y camina tranquilamente por el lugar.

Algunos residentes especularon que el tigre podría haberse escapado de una propiedad privada donde presuntamente mantienen en cautiverio a felinos de esta especie. Posteriormente, señalaron que seguramente fue recapturado por los responsables del lugar, pues no logró alejarse mucho.

El ayuntamiento de Huimanguillo no ofreció mayores datos sobre este suceso, además de que no reportó nada en sus cuentas oficiales debido a que actualmente hay veda por las próximas elecciones.

Personal de Protección Civil indicó que acudió a la zona y no logró dar con el animal ni con quien grabó el momento, por lo que se limitaron a pedir a los habitantes que tan pronto sepan algo lo comuniquen a las autoridades.

Este año se rescataron otros felinos

El caso llamó la atención porque apenas el pasado 22 de enero, en el marco del operativo Tabasco Seguro, elementos federales rescataron a cuatro felinos en una propiedad que presuntamente era una casa de seguridad.

Ahí encontraron a dos leones, un tigre y un jaguar, así como pavorreales, borregos y hasta animales de traspatio. En este rancho ubicado en el municipio de Centro, un hombre que estaba secuestrado también fue hallado.

Los felinos fueron trasladados al Parque Museo La Venta, emblemático de Villahermosa, Tabasco, para ser cuidados, aunque al final sólo el jaguar, de nombre Dasha se quedó en el sitio y los demás fueron puestos a disposición de la PROFEPA.

Sin embargo, a la fecha no se ha esclarecido quién o quiénes eran los dueños de estos ejemplares, pues, a excepción del jaguar, no son propios de la región y no se pueden tener como mascotas.