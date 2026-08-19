(FOTOS): Trasladan a la novia y a la hija del ‘Tío Lako’, líder del CJNG, a CDMX

Las personas detenidas fueron trasladadas en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana a la CDMX. (Foto: Especial)

Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detuvieron y trasladaron a la Ciudad de México a nueve integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante una operación realizada en las localidades de Tinaja de Vargas y Colesio, en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán.

El operativo se realizó este miércoles 19 de agosto a partir de trabajos de Inteligencia Central Militar, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Armada.

Autoridades detuvieron y trasladaron a la Ciudad de México a nueve integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación

Entre las personas detenidas se encuentran Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas por las autoridades como hija y pareja sentimental de Heraclio “N”, alias “Tío Lako”, respectivamente.

Según el Gabinete de Seguridad, Heraclio “N” es identificado como jefe regional del CJNG en Michoacán y Jalisco.

Además, las autoridades señalan que sería responsable de ordenar las agresiones contra elementos de la Guardia Nacional ocurridas el 22 de febrero de 2026, posteriores a la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Las personas detenidas fueron trasladadas en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana y puestas a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México.

Las personas detenidas fueron trasladadas a la CDMX.

¿Qué aseguraron durante el operativo contra el CJNG?

Durante las detenciones, las autoridades aseguraron dos inmuebles, 64 vehículos —uno de ellos con blindaje—, siete motocicletas y un dron.

Las autoridades aseguraron dos inmuebles, 64 vehículos —uno de ellos con blindaje—, siete motocicletas y un dron.

También fueron aseguradas armas y equipo, entre ellos una ametralladora calibre .50, cuatro ametralladoras Minimi calibre 5.56 milímetros, nueve armas largas, un arma corta y dos aditamentos lanzagranadas.

Además, se localizaron cartuchos y cargadores de diversos calibres, diversa droga, ocho artefactos explosivos improvisados y equipo táctico.

Además, se localizaron cartuchos y cargadores de diversos calibres

Activan Plan Antibloqueo en Michoacán

Después de las detenciones, se registraron diversas interrupciones en las vías de comunicación de Michoacán.

Ante esta situación, autoridades civiles y militares activaron el Plan Antibloqueo en la entidad, con el objetivo de garantizar el libre tránsito.

Inmueble asegurado al CJNG

La FGR continuará con las investigaciones y las acciones periciales correspondientes para determinar la situación jurídica de las personas detenidas.