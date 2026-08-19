(FOTOS): Trasladan a la novia y a la hija del ‘Tío Lako’, líder del CJNG, a CDMX

Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detuvieron y trasladaron a la Ciudad de México a nueve integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante una operación realizada en las localidades de Tinaja de Vargas y Colesio, en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán.
El operativo se realizó este miércoles 19 de agosto a partir de trabajos de Inteligencia Central Militar, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Armada.
Entre las personas detenidas se encuentran Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas por las autoridades como hija y pareja sentimental de Heraclio “N”, alias “Tío Lako”, respectivamente.
Según el Gabinete de Seguridad, Heraclio “N” es identificado como jefe regional del CJNG en Michoacán y Jalisco.
Además, las autoridades señalan que sería responsable de ordenar las agresiones contra elementos de la Guardia Nacional ocurridas el 22 de febrero de 2026, posteriores a la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
Las personas detenidas fueron trasladadas en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana y puestas a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México.
¿Qué aseguraron durante el operativo contra el CJNG?
Durante las detenciones, las autoridades aseguraron dos inmuebles, 64 vehículos —uno de ellos con blindaje—, siete motocicletas y un dron.
También fueron aseguradas armas y equipo, entre ellos una ametralladora calibre .50, cuatro ametralladoras Minimi calibre 5.56 milímetros, nueve armas largas, un arma corta y dos aditamentos lanzagranadas.
Además, se localizaron cartuchos y cargadores de diversos calibres, diversa droga, ocho artefactos explosivos improvisados y equipo táctico.
Activan Plan Antibloqueo en Michoacán
Después de las detenciones, se registraron diversas interrupciones en las vías de comunicación de Michoacán.
Ante esta situación, autoridades civiles y militares activaron el Plan Antibloqueo en la entidad, con el objetivo de garantizar el libre tránsito.
La FGR continuará con las investigaciones y las acciones periciales correspondientes para determinar la situación jurídica de las personas detenidas.