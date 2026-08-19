México por el Clima anuncia su Semana de Acción 2026 en CDMX

México por el Clima: Semana de Acción anunció la segunda edición de su encuentro, que se llevará a cabo del 5 al 9 de octubre de 2026 en la Ciudad de México, con actividades centrales del 6 al 8 de octubre en el Papalote Museo del Niño, en el Bosque de Chapultepec.

El anuncio se realizó durante la séptima edición de LuxuryLab Climate Summit, donde Erica Valencia, directora general y vocera oficial de México por el Clima, presentó los principales objetivos de la plataforma, que busca fortalecer la colaboración entre empresas, gobierno, academia, organismos internacionales, sociedad civil y comunidades para impulsar soluciones frente a los desafíos ambientales del país.

La edición 2026 tendrá como uno de sus principales cambios la incorporación de una agenda conjunta de clima y naturaleza, bajo la premisa de que ambas problemáticas requieren estrategias coordinadas. Con ello, México por el Clima busca ampliar la conversación hacia temas como conservación de la biodiversidad, resiliencia, desarrollo sostenible y generación de alianzas con impacto tangible.

Cortesía cliente.

“Necesitamos pasar de la conversación a la acción. En México tenemos el talento, las soluciones y el financiamiento; el reto está en conectarlos y generar espacios donde podamos trabajar juntos”, señaló Valencia durante la presentación.

La Semana de Acción contempla actividades en distintas sedes de la capital, entre ellas el Papalote Museo del Niño, el Parque Ecológico Xochimilco y la Utopía Ceylán, con una agenda que reunirá a representantes de distintos sectores para analizar retos y oportunidades vinculados con el desarrollo sostenible.

El encuentro buscará dar continuidad al trabajo realizado en su primera edición, que reunió a más de 4 mil asistentes, y para 2026 contempla una participación más amplia de actores nacionales e internacionales. La plataforma también dará seguimiento a los Grupos de Trabajo de México por el Clima, comunidades multisectoriales que desarrollan propuestas y proyectos orientados a generar alianzas, inversión, innovación e incidencia en políticas públicas.

Entre los temas que formarán parte de la agenda se encuentran la acción climática, transición energética, conservación de la biodiversidad, agua, ciudades sostenibles y turismo regenerativo, con una orientación hacia acuerdos y proyectos que puedan generar resultados medibles.

México por el Clima también contará con participación internacional, incluyendo representantes de organismos como Naciones Unidas y la Unión Europea, además de Singapur como país invitado por sus prácticas en materia de sostenibilidad. La plataforma contempla asimismo la colaboración con organizaciones especializadas en proyectos de naturaleza y mercados voluntarios.

Más que concentrarse únicamente en el intercambio de ideas, la iniciativa plantea consolidarse como una plataforma permanente de colaboración. “México por el Clima busca que las conversaciones se traduzcan en acciones, compromisos y resultados que podamos medir hacia 2030, 2040 y 2050”, concluyó Valencia.

Con esta segunda edición, México por el Clima busca fortalecer la conexión entre conocimiento, inversión, innovación y colaboración multisectorial para acelerar la construcción de soluciones ambientales con impacto en el país.