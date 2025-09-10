Adiós, Labubus: ¿Cómo conseguir el sapo concho de Bad Bunny, nuevo coleccionable de moda?

El sapo concho de Bad Bunny es el nuevo coleccionable de moda (Fotoarte: El Financiero / Créditos AP, debitirarmasfotos.com).

El sapo concho de Bad Bunny se convierte en el objeto más codiciado de la cultura pop latina. Y es que fanáticos en todo el mundo buscan este coleccionable que no solo representa Benito Martínez Ocasio, nombre real del cantante, sino también a una especie en peligro de extinción en Puerto Rico.

Este fenómeno trasciende el merchandising: es música, identidad cultural y un símbolo ambiental, que se ha convertido en una de las banderas de orgullo de uno de los artistas pop más famosos en el mundo.

De este modo, este coleccionable se posiciona, al menos de momento, frente a otras modas como los muñecos Labubus, pero con un mensaje de conservación y pertenencia que conecta con el discurso artístico de Bad Bunny.

El sapo concho: del anonimato a ícono cultural

El sapo concho (Peltophryne lemur), también llamado sapo crestado puertorriqueño, es un anfibio tímido y endémico de la isla que estuvo al borde de la extinción.

Durante décadas, se creyó desaparecido hasta que fue redescubierto en 1970. Hoy, sobrevive únicamente en el Bosque Seco de Guánica, en la zona de Tamarindo, donde el cambio climático amenaza su hábitat.

El cantante Bad Bunny lo rescata de la invisibilidad y lo convierte en protagonista de su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, estrenado en enero.

Los cortos que acompañan cada canción muestran al sapo como figura central, lo que generó curiosidad global. El artista aclara: “El protagonista de mi álbum no es un coquí, es el sapo concho, una especie en peligro de extinción de Puerto Rico”.

¿Dónde comprar el sapo concho de Bad Bunny?

El coleccionable está a la venta mediante la tienda oficial de Bad Bunny, con figuras de vinilo inspiradas en distintos aspectos de la cultura boricua: un boxeador, un beisbolista, un baloncestista, un jíbaro, un músico, un futbolista y un cafetero.

Precio: $35 dólares USD (alrededor de $650 pesos mexicanos MXN).

$35 dólares USD (alrededor de $650 pesos mexicanos MXN). Disponibilidad: limitada y, por el momento, está marcada como “sold out” en la página oficial del artista.

limitada y, por el momento, está marcada como “sold out” en la página oficial del artista. Restricciones: máximo dos figuras por pedido y un solo pedido por cliente.

máximo dos figuras por pedido y un solo pedido por cliente. Entrega: entre ocho y diez semanas.

Además, las figuras también se venden en los conciertos de su residencia en el Coliseo de Puerto Rico, lo que convierte a la isla en el epicentro de esta fiebre coleccionista.

El efecto Bad Bunny en Puerto Rico

El impacto del cantante va más allá de los escenarios. Según Discover Puerto Rico, su serie de conciertos genera casi 200 millones de dólares en la isla, con más de 48,000 noches de hotel reservadas y un aumento de 42% en alquileres a corto plazo, es decir, en servicios como los de Airbnb.

Los turistas llegan desde lugares tan lejanos como Suiza o Denver para vivir la experiencia completa: asistir al concierto, recorrer su ciudad natal Vega Baja, visitar el supermercado donde trabajó, comprar gorras con las letras “PR” y fotografiarse frente a murales del ‘Conejo Malo’. Incluso preguntan dónde ver al sapo concho real, aunque guías locales aclaran que es muy difícil de avistar en su hábitat natural.

El coleccionable aparece así como una alternativa tangible: llevarse a casa un pedazo de la historia y la cultura puertorriqueña que Bad Bunny exporta al mundo.

Con información de AP