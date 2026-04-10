¿Otro ‘megaparo’ nacional en abril? Transportistas y campesinos rompen diálogo con Gobernación

Transportistas y productores se retiraron de la Secretaría de Gobernación tras señalar que no había condiciones para el diálogo.

La tensión entre el Gobierno Federal y organizaciones de transportistas y campesinos volvió a escalar este viernes, luego de que representantes del sector rompieran el diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob), al argumentar que “no existen condiciones” para continuar con las negociaciones.

Integrantes del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y de la Asociación Nacional de Transportistas en México (Antac) señalaron que este día tenían una programada una reunión con la Segob, la cual no pudo concretarse debido a que autoridades condicionaron el encuentro al retiro de los bloqueos aún activos en algunos puntos del país.

“Teníamos la esperanza de que el recibimiento fuera bueno, pero fue todo lo contrario. Nos dimos cuenta que al llegar a la puerta ya tenían elementos de seguridad pública, granaderos antimotines, como si nosotros fuéramos unos delincuentes y no lo somos, somos productores que estamos en busca de mejores condiciones para el campo mexicano”, aseguró en un video Horacio Gómez, presidente del Frente Por el Rescate del Campo en Baja California.

Luego de cuatro horas de permanecer a las afueras del edificio de Gobernación, las agrupaciones optaron por retirarse, no sin antes advertir que retomarán las acciones en el marco del paro nacional que mantienen desde el lunes pasado.

El desencuentro ocurre en un contexto de movilizaciones recientes y amenazas de nuevos bloqueos carreteros en distintas regiones del país. Esta misma semana, las organizaciones de transportistas y productores realizaron protestas en al menos nueve estados, con cierres parciales en carreteras y autopistas.

Los inconformes afirman que las mesas de diálogo no han dado soluciones concretas a sus principales demandas, entre ellas mayor seguridad en las carreteras, freno a las extorsiones, reducción en los costos de combustibles y apoyos efectivos al campo.

Transportistas y agricultores ‘chocan’ con Sheinbaum

Mientras las organizaciones acusan falta de voluntad para responder a sus exigencias, e incluso señalan actos de represión durante las movilizaciones, el Gobierno Federal ha minimizado el impacto de los bloqueos y asegura que mantiene canales abiertos de diálogo.

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró esta semana que su administración atiende las demandas del sector, aunque descartó otorgar recursos a través de intermediarios e insistió en que los apoyos deben entregarse de forma directa a productores.

Bloqueos carreteros continúan en distintos puntos del país en medio del paro de transportistas y productores. (Adolfo Vladimir)

La mandataria dijo que se acabaron los tiempos en los que el Gobierno de México repartía recursos a sus líderes pues ahora ese dinero se entrega de manera directa.

“Eso es lo que les decimos a todos los que están manifestándose, apoyamos hasta el límite de lo que se puede con el presupuesto público, se apoya por los bajos precios de los granos”, señaló.

Amenazan con bloqueos en hasta 20 estados

La ruptura del diálogo revive el escenario de un posible “megaparo” nacional durante abril. Días antes, organizaciones del campo y transporte ya habían advertido sobre la posibilidad de bloqueos indefinidos en hasta 20 estados.

Entre los factores que alimentan el conflicto destacan el incremento en costos de insumos, la inseguridad en carreteras y la falta de financiamiento, elementos que, según los propios productores, ponen en riesgo la viabilidad del campo mexicano y el abasto de alimentos.