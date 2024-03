Confirman muerte de ‘La Gilbertona’ a los 88 años, influencer ícono LGBT+: ¿Qué le pasó?

Después de que hace unos días circularan rumores sobre la presunta muerte de Gilberto Salomón Vázquez, conocida como ‘La Gilbertona’, este jueves se confirmó su fallecimiento, ocurrido esta misma mañana.

“Ahora sí ya pueden decir que Gilberto falleció”, fueron algunas de las primeras palabras que dijo Pável Moreno, amigo y representante del influencer a través de un video publicado en la página de Facebook de ‘La Tía Gilberta’, como también se le conocía.

El mensaje se replicó en otros sitios de la misma red social, como ‘La Gilbertona’. Moreno, quien además es músico, señaló que Salomón Vázquez será velado en una funeraria de su ciudad natal.

“Gilberto falleció hace más o menos como una hora (alrededor de las 9:20 de la mañana). Será velado en la funeraria Morett aquí en Culiacán, Sinaloa”, agregó Moreno en un breve compartido a través de las redes sociales del influencer.

‘La Gilbertona’: ¿Cuál era su estado de salud?

En el clip, con una duración de poco más de tres minutos y que al parecer fue una transmisión en vivo, Pável explicó que la salud de ‘La Gilbertona’ se había deteriorado considerablemente en los últimos días a causa de una neumonía.

“Ya ayer (13 de marzo) se miraba muy mal. Yo platiqué con él ayer lo poco que pudo platicar, y hoy ya se nos fue. Ya está descansando en paz ahora sí ‘La Gilbertona’”, compartió visiblemente afectado por la noticia.

A través de breves videos que circularon en redes sociales, el músico de Los Alegres Del Barranco señaló que la situación del personaje de Internet tenía un panorama complicado, por lo que llevarla a un hospital ya no era opción.

“Sinceramente ya no tenía mucho por hacerse, en el hospital se iba nada más a intubar y de todas maneras iba a fallecer. Cuando se fue estaba dormida, así como ella quería: acostarse y quedar dormida, entonces es oficial La ‘Gilbertona’ ya no está con nosotros”, compartió.

'La Gilbertona' murió a los 88 años en Sinaloa. (Foto: captura de YouTube / @Morser82).

¿Quién fue ‘La Gilbertona’?

“Fue una persona que nos divirtió mucho, que nos dejó muchas enseñanzas y la verdad (es) que fue una persona excepcional, la neta, y hay que recordarla con cariño y con gusto, porque ya sabemos cómo era ‘La Gilbertona’, dijo en su clip Pável Moreno.

‘La Gilbertona’ nació el 11 de enero de 1936, fue un personaje popular de Internet e icono de LGBT+ por ser uno de los primeros personajes en crear contenido travesti.

La creadora de contenido contaba con 3.2 millones de seguidores en Tik Tok. En sus videos muestra su estilo de vida. Su reconocido lenguaje y peculiar sentido del humor fueron dos de las características que la posicionaban como una figura muy apreciada.

'La Gilbertona' poseía un humor muy peculiar. (Foto: Instagram lafamosa_gilbertona)

‘La Gilbertona‘ grabó videos antes de su fallecimiento

A través de redes sociales, La Gilbertona compartió un video que alertó a sus fans hace unos días, donde parece que se está despidiendo de ellos, pues su salud se había deteriorado considerablemente.

“Toda la gente no es eterna, dile que digo yo… Todo mundo se tiene que morir, no nomás uno”, compartió la influencer.

También se le vio desmintiendo la noticia de su muerte, asegurando que, pese a que estaba atravesando complicaciones de salud, seguía viva y tenía la intención de seguir luchando contra la enfermedad.

“Estimado público, este video se lo doy a toda mi gente que me conoce, como chinga la gente, que ya me morí y que ya me morí, aquí estoy”, mencionó en aquella ocasión.