¿Qué le pasó a ‘La Gilbertona’? Reaparece en redes sociales y desmiente rumores de su muerte

En los últimos días, circularon videos sobre la presunta muerte de Gilberto Salomón Vázquez, conocida como ‘La Gilbertona’, un personaje popular dentro de la comunidad LGBT+.

Gilberto es un reconocido travesti de 88 años, quien actualmente radica en Culiacán, Sinaloa y quien ha cobrado fama de influencer en los últimos años.

La influencer reapareció en una transmisión en Youtube, para desmentir las noticias de su presunta muerte.

“Estimado público, este video se lo doy a toda mi gente que me conoce, como chin… la gente, que ya me morí y que ya me morí, aquí estoy”, expresó ‘La Gilbertona’, quien desde hace días ha tenido problemas de salud.

¿Cuál es el estado de salud de ‘La Gilbertona’?

A través de redes sociales, La Gilbertona, quien cuenta con gran popularidad, compartió un video que alertó a sus fans, donde parece que se está despidiendo de ellos.

“Toda la gente no es eterna, dile que digo yo… Todo mundo se tiene que morir, no nomás uno”, compartió la influencer, misma que es reconocía por su gran sentido del humor y su lenguaje, mismo que la he dado vida en diversos memes.

¿Qué dijo su representante sobre la salud de La Gilbertona?

Por su parte, Pável Moreno, vocalista del grupo Los Alegres del Barranco, representante de ‘La Gilbertona’ , pidió al público estar preparados para todo.

“Ya está en los huesos”, declaró el pasado sábado 9 de marzo, durante una transmisión en vivo, donde también le pidió a los fans tenerlo en sus oraciones.

Fue el mismo Pavel Moreno, quien reveló que la Gilbertona tiene pulmonía y no cáncer, como se especuló hace unos días. Agregó que hace unos días recibió una redioterapia debido a una bolita que le salió en el cuello.

La Gilbertona reaparece en redes sociales para desmentir su muerte. (Foto: instagram tereaguilera)

¿Quién es La Gilbertona, personaje LGBT+?

La Gilbertona nació el 11 de enero de 1936, fue un personaje popular de internet e icono de LGBT+ por ser uno de los primeros en ser travestí.

La creadora de contenido cuenta con 3.2 millones de seguidores en Tik Tok. En sus videos muestra su estilo de vida y usa su reconocido lenguaje y peculiar sentido del humor.