¿Qué tan sano es el guacamole?

El guacamole, una salsa hecha con aguacates, es uno de los elementos que no pueden faltar en un domingo de Super Bowl, ya que se utiliza para a las ‘botanitas’; sin embargo, en exceso puede ser perjudicial para la salud.

El guacamole es una de las salsas más populares en tierras mexicanas, principalmente se utiliza para acompañar a los tacos, cortes de carne y para darle sabor a los totopos cuando se presentan como un aperitivo.

De acuerdo con el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, el guacamole consiste de una salsa espesa hecha con aguacates maduros machacados con chile verde, jitomate, cilantro, cebolla y, en ciertas ocasiones, jugo de limón.

El guacamole es uno de los mejores platos veganos del mundo en Taste Atlas. (Foto: Shutterstock).

¿Qué beneficios tiene el guacamole?

El sitio de Harvard T.H. Chan School of Public Health explica que 1/4 de una taza de guacamole contiene 60 calorías, sodio y fibra, este último es un compuesto que ayuda al cuerpo con el proceso de digestión.

Debido a los valores nutricionales del aguacate, el guacamole es una salsa llena de nutrientes y una alternativa saludable para las personas que buscan evitar consumir grandes cantidades de carbohidratos.

Incluso Cleveland Clinic recomienda a la salsa hecha con aguacates como reemplazo de las que están elaboradas con queso o nata.

Aunque el guacamole es una salsa bastante popular, los estudios alrededor de sus beneficios son escasos en comparación con los que se han hecho hacia los aguacates por sí solos.

Posible mejora a la digestión

Una de las características principales del aguacate es su fibra, ya que se ha asociado con diferentes beneficios para el organismo.

Medical News Today señala que el sistema digestivo se puede ver beneficiado del consumo de alimentos con fibra natural. Esto se debe a que el compuesto previene el estreñimiento y mantiene el tracto gastrointestinal saludable.

Se requieren más estudios sobre los alcances de este beneficio con el guacamole.

El guacamole es una salsa mexicana de origen prehispánico que ha conquistado el mundo. (Foto: Shutterstock)

Posible beneficio para la salud del corazón

Healthline comparte que, en ciertos estudios, se ha visto que las vitaminas, minerales, nutrientes y fibras del aguacate tienen una mejoría en la salud del corazón.

Incluso ciertas investigaciones han visto la posibilidad de que el consumo de aguacate puede reducir la presencial del colesterol malo, cuya presencia en exceso genera problemas cardiovasculares; sin embargo, los estudios continúan siendo escasos.

Además, el guacamole no ha sido analizado por sus posibles efectos en la salud del corazón.

Posible efecto antiinflamatorio

Además del aguacate, el guacamole se compone de otros ingredientes como limón, cebolla y cilantro, cuyos estudios por separado coinciden con un efecto antiinflamatorio:

Limón: Medical News Today agrega que la vitamina C de la fruta cítrica contiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

agrega que contiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Cilantro: En ciertas ocasiones, la planta aromática se ha utilizado en remedios caseros por sus supuestos resultados contra la inflamación, pero la realidad es que se requieren de más estudios en humanos.

en humanos. Cebollas: Healthline asegura que los antioxidantes de esta verdura podrían ayudar a reducir la inflamación, pero se necesita más evidencia.

A pesar de las propiedades antiinflamatorias de cada ingrediente, no hay estudios que aseguran que al combinarse en el guacamole sus resultados se potencien.

El guacamole se compone principalmente de aguacate. (Foto: Shutterstock).

¿Qué pasa si como mucho guacamole?

A pesar de que el guacamole ha demostrado ser una salsa saludable, debido a los estudios por separado del aguacate, se tiene conocimiento que en grandes cantidades podría resultar perjudicial para la salud del organismo.

Aumento de peso

En conversación con Eat this, not that, el nutriólogo Andres Ayesta explicó que el consumo excesivo de aguacates se asocia con un aumento de peso.

“Comer aguacates en exceso provocará un aumento de peso. Si al comer grandes cantidades de aguacate en un día se ingieren más calorías de las que se queman, el exceso de energía se almacenará en forma de grasa. Consumir más grasas de las recomendadas al día no aporta ningún beneficio nutricional adicional”, explicó Ayesta.

El guacamole es una salsa de origen mexicano popular en el Super Bowl. (Foto: Shutterstock).

Problemas digestivos

Aunque la fibra del aguacate resulta en varios beneficios para el organismo, en grandes cantidades puede ser contraproducente y resultar en problemas como dolores estomacales.

“Tomar demasiada (fibra) en una comida puede provocar hinchazón, dolor abdominal y estreñimiento, especialmente si no estás acostumbrado a una dieta rica en fibra”, agregó Ayesta.

Asimismo, Eat this, not that menciona que las grasas saturadas del aguacate podrían resultar en la inflamación de algunas partes del cuerpo.

¿Cuánto guacamole comer por día?

Al estar hecho principalmente con aguacates, la recomendación más popular es que el guacamole se consuma de manera inmediata después de su preparación, ya que la salsa se oxida velozmente, lo que puede cambiar su sabor.

No hay una recomendación oficial sobre cuánto guacamole se puede comer por día, lo mejor es mantener un consumo moderado para evitar los efectos secundarios. De lo que sí se tiene conocimiento es sobre cuanto aguacate se debería consumir diario.

“Normalmente, recomendaría que de ½ a un aguacate al día es razonable”, aconsejó la especialista Ariana Cucuzza a Cleveland Clinic.