¿Cuáles son los efectos del aguacate en el estómago?

Además del guacamole, el aguacate forma parte de diversas recetas de la gastronomía mexicana por su delicioso sabor; sin embargo, dependiendo de la cantidad que se consuma, puede beneficiar o perjudicar al estómago.

El aguacate es uno de los frutos más populares de México, se caracteriza por su cremosa textura, color verde y la facilidad con la que se puede incorporar a platillos como tacos, ensaladas, tortas, sándwiches, huevo revuelto, entre otros.

Al igual que los limones y arándanos, el aguacate es considerado como uno de los frutos más benéficos para el organismo, incluso tiene algunos efectos positivos para los riñones.

El aguacate puede tener beneficios para el cuerpo, aunque no se recomienda excederse en su consumo. (Foto: Especial).

Propiedades: ¿Qué tan saludable es el aguacate?

De acuerdo con el sitio de Harvard T.H. Chan School of Public Health, el aguacate es una fuente de grasas saludables, carbohidratos, proteína, nutrientes esenciales, sodio y fibra, un compuesto necesario para mantener un intestino sano.

Además de estos valores nutricionales, el fruto verdoso también tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que protegen a las células del estrés oxidativo, lo que a su vez reduce el riesgo de enfermedades crónicas.

Aunque los efectos del aguacate se siguen estudiando, estos son algunos de los resultados positivos que podría tener en la salud:

Medical News Today menciona que, debido a su contenido en vitamina K, el aguacate puede ayudar a mantener un sistema óseo saludable .

menciona que, debido a su contenido en vitamina K, el aguacate puede ayudar a mantener . En algunos estudios, se ha visto que las vitaminas, minerales y grasas saludables del aguacate podrían reducir el riesgo de problemas cardiovasculares.

A pesar de los posibles beneficios del aguacate, su consumo se debe mantener moderado, ya que en exceso puede ocasionar algunos problemas de salud.

El aguacate es una fuente de grasas saludables para el organismo. (Shutterstock)

Beneficios: ¿Qué tal es el aguacate para el estómago?

Una de las características del aguacate es que, por sus valores nutricionales, es saludable para el sistema digestivo cuando se consume con moderación.

Promueve la salud intestinal

Al ser rico en fibra, un tipo de carbohidrato, el aguacate tiene ciertos beneficios en la salud intestinal.

“La fibra puede reducir el colesterol y el azúcar en sangre, mantenerte regular y ayudarte a sentirte lleno y satisfecho después de comer”, agregó la especialista Julia Zumpano en conversación con Cleveland Clinic.

De igual manera, Healthline explica que, en algunos estudios, se ha visto que la fibra que proviene de los aguacates mejora la diversidad bacteriana y reduce la concentración fecal de ácidos biliares.

En México, el aguacate protagoniza diversas salsas como el guacamole. (Foto: Shutterstock).

Ayuda a mantener un microbioma saludable

El microbioma es una comunidad de microorganismos que viven en el tracto gastrointestinal y ayudan con el proceso de digestión.

Según Harvard T.H. Chan School of Public Health, la fibra del aguacate puede mejorar la diversidad de la microflora del colon, bacterias que actualmente se estudian por su posible papel en la prevención de enfermedades crónicas.

Promueve la saciedad por más tiempo

Aunque el aguacate es señalado de tener propiedades adelgazantes, la realidad es que aún no hay evidencia de que ayude al cuerpo de esta manera.

Lo que sí se ha comprobado, de acuerdo con Healthline, es que los valores nutricionales del aguacate promueven la sensación de saciedad por más tiempo, esto evitar comer en exceso, lo que a su vez ayuda al control de peso.

El aguacate es un alimento que se asocia con la perdida de peso. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

Podría proteger al estómago de gastritis

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comparte que, además de favorecer a la digestión, el consumo de aguacate está asociado con la protección del estómago de úlceras o problemas como gastritis, pero se requieren de más análisis sobre este posible beneficio.

Contraindicaciones: ¿Por qué el aguacate me da dolor de estómago?

Aunque el aguacate puede tener varios beneficios para el sistema digestivo, en grandes cantidades puede perjudicar al organismo.

Demasiada fibra

La fibra es saludable, siempre y cuando su ingesta sea moderada, ya que en altas dosis este carbohidrato ocasiona varios problemas en el estómago.

“Mientras que la fibra es increíblemente importante para la salud, teniendo demasiado en una comida puede conducir a la hinchazón, dolor abdominal y estreñimiento, especialmente si usted no está acostumbrado a una dieta alta en fibra”, comentó la especialista Shena Jaramillo a Eat this, not that.

Efecto laxante

Eat this, not that comparte que, en exceso, se ha visto que los valores nutricionales del aguacate producen un efecto laxante que resulta en inflamación, dolores intestinales, indigestión, entre otros malestares.

El aguacate es uno de los frutos más saludables, pero puede tener efectos secundarios en el estómago. (Foto: Especial / Shutterstock).

¿Cuánto aguacate comer al día?

Para evitar complicaciones con el ingrediente, la nutrióloga Ariana Cucuzza comentó a Cleveland Clinic que lo mejor es consumir de medio a un aguacate por día.

“Recomendaría que de ½ a un aguacate al día es razonable... Si estás obteniendo toda tu grasa saludable de los aguacates, no estás obteniendo todos los beneficios de cosas como las aceitunas, el aceite de oliva, las nueces y las semillas”.

¿Cuándo no se debe comer aguacate?

Aparte de las recomendaciones sobre las porciones del aguacate, hay algunas ocasiones en las que se debe evitar su consumo por posibles complicaciones: