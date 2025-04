Salva T-MEC a México de aranceles recíprocos

Los bienes que cumplan con las reglas del tratado mantendrán acceso libre de aranceles, mientras que aquellos que no se ajusten a los requisitos de origen sufrirán un impuesto del 25 por ciento.

El presidente Donald Trump anunció ayer una nueva escalada en su política comercial al imponer aranceles recíprocos globales, una medida que, según afirmó, busca “equilibrar” el comercio internacional. Sin embargo, México y Canadá lograron evitar los gravámenes más altos gracias al T-MEC, aunque siguen sujetos a restricciones en sectores como el acero, el aluminio y la industria automotriz.

Mientras que la mayoría de las naciones enfrentarán un 10 por ciento de arancel general a partir del 5 de abril, otras sufrirán tasas más altas —calculadas en función de lo que, según el gobierno de Estados Unidos, cada país cobra a los productos estadounidenses—, que entrarán en vigor el 9 de abril.

El listado excluyó a México y Canadá. Según la disposición, los bienes que cumplan con las reglas del tratado mantendrán acceso libre de aranceles, mientras que aquellos que no se ajusten a los requisitos de origen sufrirán un impuesto del 25 por ciento. No obstante, la Casa Blanca dejó claro que, si Trump elimina las sanciones impuestas bajo la Ley de Emergencia Económica (IEEPA) por fentanilo y migración, los aranceles a productos no T-MEC bajarían al 12 por ciento.

Se fortalece la región

Jacqueline Márquez Rojano, presidenta de Foreign Investment and Trade Mexico-Canada, aseguró que “México y Canadá tuvieron un trato menos desventajoso”, ya que el arancel fue recíproco porque ambos países no aplican gravámenes por el T-MEC, e indicó que la medida podría, paradójicamente, fortalecer la integración regional.

“Podría darse el caso que las empresas se acerquen más a la región T-MEC, tanto en México como en Canadá, para aumentar su comercio con Estados Unidos bajo las reglas preferenciales”, y previó una posible relocalización de cadenas productivas para aprovechar el tratado.

Para Joan Domene, economista en jefe para Latam de Oxford Economics, el anuncio representa un impacto positivo para México, comparado con la situación arancelaria de otros países, pues lo colocan como un país más competitivo.

No obstante, consideró que existen rubros importantes que, de no resolverse, podrían empeorar el escenario. “Uno de estos, es avanzar en la solicitud que EU ha hecho a México sobre reforzar la frontera y detener el tráfico de fentanilo, pues de llevarse a cabo esta petición y haya conformidad en ambos lados, esto probablemente empujará a reducir la imposición de aranceles al 12 por ciento”, dijo.

Sofia Ramírez, directora general de “México, ¿Cómo vamos?”, coincidió que el impacto es positivo, ya que coloca a México en una posición de mayor competitividad sobre todo en manufacturas de alta tecnología, donde el país compite para ser de los principales proveedores para EU.

Amenaza en el aire

Si bien México tuvo un respiro, al quedar fuera de la lista de aplicación de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos, la amenaza todavía no se ha disipado, afirmó Alfredo Coutiño.

El director para América Latina de Moody’s Analytics enfatizó que “todavía no se puede decir que México está libre de la amenaza arancelaria dado que el país es uno de los que tiene un fuerte superávit con Estados Unidos, lo cual lo sigue dejando como un candidato a las amenazas arancelarias”.

“Me parece que la incertidumbre para el país no se ha despejado sino más bien aún sigue latente y a la espera”, recalcó.

Para analistas de BBVA, con excepción de la exportación de cerveza, México permanece en la misma situación que antes del anuncio, ya que persisten los aranceles a automóviles, acero y aluminio. Consideraron que todos estos aranceles son violatorios del T-MEC, por lo que esperan que puedan revertirse en el corto plazo.

“Creemos que esto implica que México está en una situación de menor proteccionismo relativo frente a otros competidores, en particular con China, lo cual relanzaría el nearshoring y podría resultar en un mayor nivel de integración entre México y EU, en el mediano plazo”, señalaron en un reporte.

Aunque el tipo de cambio cerró la jornada en de forma positiva tras el anuncio, Andrés Olea, analista de GBM, advirtió que aún siguen habiendo cabos sueltos que podrían generar incertidumbre en el corto plazo.

