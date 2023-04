‘Los Simpson’: Los mejores memes que nos ha dejado la serie de animación

¡Feliz cumpleaños a Los Simpsons! Este 19 de abril, una de las familias más populares de la televisión celebran su día internacional y algunos fanáticos recuerdan los momentos que se han inmortalizado en memes.

Este miércoles se celebra el Día Internacional de Los Simpson, una serie de televisión creada por Matt Groening que desde la década de los 80 cuenta la historia de Homero, Marge y sus tres hijos: Bart, Lisa y Maggie.

¿Por qué es el 19 de abril es el Día Internacional de Los Simpson?

A pesar de que el primer capítulo de la serie se lanzó un 17 de diciembre de 1989, en forma de especial de navidad, su incursión en la televisión ocurrió en otra fecha.

De acuerdo con información de la plataforma Star+, la primera vez que la familia Simpson llegó a la televisión fue un 19 de abril de 1987 en un especial de un minuto en el The Tracey Ullman Show. Aquel clip mostraba por primera vez la dinámica entre Homero y sus seres queridos.

Los miembros de la familia Simpson aparecieron regularmente en aquel programa, en formato de especiales de un minuto, hasta que en 1989 el creador del programa logró lanzar el especial de navidad que es considerado como el primer capítulo de la serie.

Según The Hollywood Reporter, la primera aventura oficial de aquella familia lleva el nombre de Simpson: Roasting on an Open Fire Christmas Special. La trama se centra en que los personajes principales no pueden celebrar Navidad porque Bart Simpson se gastó todo el dinero en un tatuaje, lo que obliga a su padre a trabajar horas extra.

A partir de aquel estreno, la serie de Los Simpson ha lanzado 33 temporadas con un total de 700 episodios aproximadamente. Ha sido tan grande su impacto, que hay fanáticos que aseguran que el programa tiene la habilidad de predecir el futuro.

Esto se debe a que algunos acontecimientos que se han mostrado en la serie, han llegado a tener similitudes con la realidad. Aparte de todas las aventuras que ha regalado el show, Los Simpsons también son reconocidos por sus memes.

Los memes que nos han regalado Los Simpson

La mayoría de los memes que han salido de la serie, son momentos sin contexto que algunos internautas han utilizado para ilustrar con sátira algunos eventos o momentos.

Hay memes de casi todos los personajes de 'Los Simpson'. (Foto: Twitter / @ChihuasSimpsons)

Este meme se presenta en redes sociales cada 14 de febrero. (Foto: Twitter / @ChihuasSimpsons)

Hay memes de 'Los Simpson' sobre la película de 'Barbie'. (Foto: Twitter / @oso_tramposo)

Hay memes hasta de una cobija que es popular en México: el cobertor San Marcos. (Foto: Twitter / @ChihuasSimpsons)

Hay quienes se relacionan con momentos de 'Los Simpsons'. (Foto: Twitter / @PongoSimpson)

Hay memes de 'Los Simpsons' para todo tipo de situaciones. (Foto: Twitter / @oso_tramposo)

Uno de los memes de 'Los Simpsons' que hacen referencia a la película de 'Super Mario Bros'. (Foto: Twitter / @OrfeoV87)

Homero Simpson es uno de los personajes con más memes. (Foto: Twitter / @PongoSimpson)

El jefe Gorgory presenta una sátira de la incompetencia de las autoridades para atender las denuncias ciudadanas.

Bart y Homero en el capítulo en el que Marge sale con una amiga de noche.

Asimismo, hay momentos de la serie que se inmortalizaron en las redes sociales que pueden encontrarse en todo tipo de memes. Algunos de estos fragmentos son los siguientes:

Bart golpeando a Homero

Este meme se utiliza para satirizar algún evento inesperado de la cotidianidad. El episodio muestra a Homero tomando un baño hasta que su hijo lo golpea con una silla.

Bart Simpson golpeando a Homero es un meme muy popular. (Foto: The Simpsons)

Abraham Simpson explicando

Este meme se utiliza para las personas que se sienten más grandes al explicarle algo a un ser humano que supuestamente es más joven. En el capítulo, Abraham Simpson le explica a los niños de Springfield una anécdota del pueblo rival.

Abraham Simpson explicando una historia también es un meme. (Foto: The Simpsons)

Marge Simpson bailando

Un meme que se utiliza para satirizar algo que ha salido bien o que ha tenido consecuencias no tan favorables.

Meme de Marge Simpson bailando. (Foto: The Simpsons)

Bart ‘niño rata’

Un meme que surgió de un episodio en el que imagina a su hijo como una rata humanoide.

Bart Simpson en forma de rata también es un meme. (Foto: The Simpsons)

Homero preocupado

Un momento en el que Homero se dio cuenta que cometió un error y muestra un rostro de preocupación.

Homero con rostro de preocupación es un meme. (Foto: The Simpsons)

Homero disociado

Este meme surgió de varios capítulos en los que Homero Simpson se queda pensando en el horizonte.

Meme de Homero Simpson pensando. (Foto: The Simpsons)

Homero en arbustos

Un chascarrillo que se usa especialmente en los grupos de chats, es Homero Simpson abandonando el patio de su vecino a través de los arbustos.

Se trata de uno de los memes más populares de la serie. (Foto: The Simpsons)

Homero dormido

Un fragmento de un capítulo en el que Marge intenta despertar a Homero.

Marge Simpson intentando despertar a su esposo se usa como un meme. (Foto: The Simpsons)

Abraham Simpson riéndose

Se trata de un momento en la serie en el que el padre de Homero, Abraham Simpson, recuerdo su juventud con uno de sus amigos.