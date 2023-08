Jorge Losa responde a rumores de relación con productora de ‘La Casa de los Famosos’

Los rumores en torno a La Casa de los Famosos México siguen latentes, sobre todo aquellos que tienen que ver con la vida sentimental de Jorge Losa, el octavo concursante eliminado del reality show, pues se le llegó a relacionar con la productora del programa, Rosa María Noguerón.

En redes sociales, se especulaba que el actor y la productora podrían tener una relación, ya que Losa fue el líder de la semana en varias ocasiones, además de que siempre se salvaba a pesar de no tener la popularidad de otros concursantes, como Wendy Guevara o Sergio Mayer.

Y aunque Noguerón ya había negado tener una relación con el exconcursante de La Casa de los Famosos México y señaló que no tenía interés en él, fue el mismo Jorge quien aclaró de una vez por todas los rumores sobre dicha relación.

Jorge Losa ganó en varias ocasiones el reto de la semana en el reality. (Foto: Twitter / @LaCasaFamososMx)

¿Qué dijo Jorge Losa sobre su relación con la productora de La Casa de los Famosos México?

En un encuentro con distintos medios días después de salir de La Casa de los Famosos México, Jorge Losa fue cuestionado por su vida amorosa, en especial le cuestionaron si era cierto que mantenía una relación con Rosa María Noguerón.

Además de negarlo, señaló que dicha acusación era ‘una tontería’, y aclaró que el tener fotos con mujeres que lo aprecian no significa que exista algo más entre ellos.

“¡Es una tontería muy grande! Como tengo fotos con Andrea Rodríguez, con Legarreta, con gente que me quiere mucho, y es una tontería enorme, ni se me ocurre pensarlo”, dijo en primera instancia.

Incluso, dijo que tenía más contacto con la productora del programa Hoy, Andrea Rodríguez, que con la misma Noguerón, por lo que aquellos señalamientos le parecen infundados.

“Yo siempre lo he dicho: yo conozco a Rosa María, me llevo muy bien con ella. Yo conozco a Andrea Rodríguez (productora de Hoy), incluso tengo más relación con ella, igual (Andrea) Legarreta me ha protegido mucho, es una gran mujer. Pero de ahí a inventar rumores, si tengo que estar saliendo con cada una de ellas, imagínate”, mencionó.

La productora Rosa María Noguerón , de 'La Casa de los Famosos México'. (Instagram / @maria.nogueron / @lacasafamososmx)

Jorge Losa respondió rumores sobre su estancia en La Casa de los Famosos México

Como se mencionó al inicio, una de las razones por las que los internautas relacionaban al actor español y la productora mexicana fue gracias a la ‘suerte’ que este tenía para ser líder semanal y permanecer en el programa.

“Eso que dicen que la producción y todo, para mí son patadas de ahogado; ver la frustración de las personas que cuando ven que uno está haciendo las cosas bien y con corazón, y no encontrar una forma de excusa, sacan ese tipo de cosas”, aseguró.