‘Coque’ Muñiz fue hospitalizado y sometido a cirugía; ¿qué se sabe de su estado de salud?

En días pasados, el conductor Jorge ‘Coque’ Muñiz fue hospitalizado y sometido a una cirugía que no puso en riesgo su salud; las causas de su internamiento todavía son desconocidas.

De acuerdo con lo que ha compartido el mismo Muñiz, actualmente se encuentra estable, aunque todavía permanecerá en el hospital por unos días para asegurarse de que su recuperación sea adecuada.

“GRACIAS POR TODOS SUS MENSAJES Y MUESTRAS DE AFECTO! Ya vamos de salida y lo mejor es q los estudios salieron bien. Todavía un par de días aquí en el hospital y reposo absoluto!”, dijo en una publicación en Instagram donde aparece con una bata de hospital y una gran sonrisa; la actitud del cantante de ‘La otra parte de ti’ deja ver que se siente bien.

De acuerdo con el conductor de TV de noche, sus estudios posteriores a la cirugía salieron bien, aunque todavía debe guardar reposo absoluto.

¿Qué se sabe hasta el momento sobre la salud de ‘Coque’ Muñiz?

El pasado 7 de septiembre, ‘Coque’ mencionó en su cuenta de Twitter que había salido de una operación exitosa y sin complicaciones, y agradeció a sus seguidores y amigos por los mensajes que había recibido preguntando por su salud.

“Gracias a todos los amigos que han preguntado por mi Salud, TODO BIEN, Gracias a Dios y a los doctores la operación ha sido exitosa y sin complicaciones pero requiere reposo absoluto toda esta semana. Vamos a echarle ganas y gracias otra vez por sus mensajes!”.

Un día después subió a Twitter la misma foto que compartió en su cuenta de Instagram que valoraba el hecho de poder tener acceso a un hospital y que hubiera personal que lo cuidara.

“Le doy gracias a la vida que me dio un trabajo para poder estar en un hospital y me curen y me cuiden, lo valoro por que hay tanta gente que no lo tiene! Gracias por sus mensajes que siempre son bienvenidos!”, escribió el hijo de Marco Antonio Muñiz.

En ninguna de sus publicaciones especificó cuál había sido el padecimiento que lo llevó a ser hospitalizado. Personalidades como ‘El Burro’ Van Rankin, Mónica Hoguera o Arlette Pacheco le escribieron mensajes de pronta recuperación, al igual que sus miles de seguidores.