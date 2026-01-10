‘Ganador, y hoy, muy Bravo’: Javier Aquino es el BOMBAZO de FC Juárez para el Clausura 2026 de Liga MX

Una de las despedidas que más dolió a los aficionados de la Liga MX fue la salida de Javier Aquino de Tigres, club en el que jugó casi 11 años y que deja atrás para integrarse a FC Juárez.

Los rumores resultaron ciertos, y Aquino es oficialmente refuerzo con el anuncio en plena jornada 1 del Clausura 2026 en la Liga MX, convirtiéndose en uno de los ‘bombazos’ de la temporada.

Javier Aquino, con un restaurante en Monterrey, llegó al club de Chihuahua para incorporarse lo más pronto posible. ¿Será que lo vemos en la Jornada 2 del torneo como titular?

FC Juárez le da la bienvenida a Javier Aquino

La tarde de este sábado, tras su victoria en la Jornada 1 del Clausura 2026 de Liga MX, el FC Juárez compartió en redes sociales que Javier Aquino es uno de sus refuerzos para el torneo que inició el viernes 9 de enero.

“Experimentado. Ganador. Mexicano. Y hoy, muy BRAVO”, y “¡Bienvenido a tu nueva casa, Javier Aquino! Llegas a la ciudad que no descansa, a la ciudad de la gente más chida, cariñosa y resiliente de México”, son algunos de los mensajes que compartió el club para hacerlo oficial.

Un clip con algunos de los mejores momentos de Aquino es su carta de presentación, con una reacción muy positiva de los aficionados juarenses.

Así fue la llegada de Javier Aquino a Ciudad Juárez

La noche del jueves, el también jugador de la Selección Mexicana arribó a Juárez, donde ya lo esperaba personal del equipo y ‘Benny’, el potro bravo y mascota del conjunto chihuahuense.

Apenas llegó a la sala de arribaje, lo recibió ‘Benny’ con un caluroso abrazo e con indumentaria oficial del club, como una bufanda y gorra. En cuanto se los dieron, los colocó frente a un fotógrafo.

Fotografías con aficionados presentes que no desaprovecharon la oportunidad también se difundieron en redes sociales, lo que creció la emoción hasta este sábado, que se confirmó el fichaje del futbolista mexicano.

Las condiciones del contrato de Aquino con Bravos de Juárez

De acuerdo con información del reportero Vladímir García, de TUDN, Javier Aquino firma contrato con Juárez como agente libre, lo que significa que él mismo hizo las negociaciones.

Su llegada a Ciudad Juárez no solo fue para concretar la contratación, también completar los exámenes médicos y físicos necesarios para unirse a los entrenamientos con sus nuevos compañeros, entre los que destacan el canterano Denzell García.

Posiblemente, jugaría como titular para la jornada 2 del Clausura 2026, pero esta información no está confirmada.

Guido Pizarro, DT de Tigres, explica salida de Javier Aquino

En diciembre pasado, Javier Aquino hizo una transmisión en vivo donde mencionó que la directiva de Tigres, equipo en el que jugó más de 400 partidos, no quiso renovar su contrato después de una final fallida contra Toluca.

Al respecto, Pizarro reveló en una conferencia de prensa reciente que fue claro con el futbolista mexicano y le dijo que su permanencia no era la prioridad del club regiomontano.

“A ‘Javi’ lo respeto, empatizo con su sentir, creo que lo comprendo. En lo personal fui muy claro con él cuando vino a hablar; le dije que la prioridad no era él, que era el refuerzo en el que estamos trabajando”, mencionó Pizarro, sin revelar quién es aquel refuerzo.

Lo que sí dejó claro el también exfutbolista de Tigres es que su prioridad como entrenador no son los futbolistas, sino el equipo. “Lo más importante es la construcción del equipo. Tigres está por encima de cualquier vínculo personal y mi obligación es ver por lo mejor para el equipo. (…) Lo mejor para Tigres es mirar hacia el futuro”.