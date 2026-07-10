Advierten a turistas británicos por posible infección en Cancún y Riviera Maya

El Servicio de Salud de Escocia (NSS, por sus siglas en inglés) advirtió a turistas de ese país sobre el peligro de contraer el parásito Cyclospora en la Riviera Maya y Cancún.

De acuerdo con la dependencia, se han registrado brotes por la infección de dicho parásito en viajeros que estuvieron en dichas zonas turísticas de Quintana Roo.

“Es probable que las fuentes de infección hayan sido alimentos contaminados (con el parásito) suministrados en los hoteles del área”, señala el aviso publicado el 18 de junio del Servicio de Protección a la Salud de Escocia.

La Cyclospora se propaga cuando las personas ingieren alimentos o agua que está contaminados con heces, explica el Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

Según el centro, las personas contagiadas por dicho organismo presentan “una diarrea muy líquida, con frecuentes y a veces explosivas defecaciones”.

“Otros síntomas comunes incluyen falta de apetito, pérdida de peso, cólicos o dolores estomacales, hinchazón abdominal, aumento de gases, náuseas y fatiga”, agrega el centro.

“Por lo general, la infección no es mortal“, remarca el CDC.

La dependencia advierte que, de presentarse estos síntomas, los pacientes deben acudir al médico.

“Se recomienda a los viajeros que van a México que extremen precauciones sobre la comida, agua e higiene personal, incluso si se hospeda en complejos turísticos de lujo”, apunta el documento.

Según el Servicio de Salud de Escocia, este sería el quinto año consecutivo en el que se detectan infecciones por este parásito en viajeros que regresan de México.