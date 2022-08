Feminicidios en México: Nuevo León encabeza los casos; supera al Edomex y a la CDMX

Nuevo León es líder nacional en feminicidios, con una tasa de 2.5 muertes por cada 100 mil mujeres, superando al Estado de México y Ciudad de México, así lo reveló Nadine Gasman, directora del Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres), este martes 30 de agosto.

La funcionaria federal, quien estuvo de visita en Monterrey, explicó que de todos los feminicidios que ocurren en el país, el 46 por ciento se concentra en cien municipios, 10 de ellos se ubican en Nuevo León.

Además, comentó que existen algunos aspectos culturales y sociales que contribuyen a la ‘normalización’ de este tipo de delitos.

”Hay una sociedad que está permitiendo y naturalizando la violencia, hay cuestiones también que están vinculadas a las armas que hay en las calles, a la delincuencia en general”, comentó tras participar en el foro “Contribución de la Autonomía Económica para la Igualdad Sustantiva”, efectuado en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, este martes.

Delitos catalogados como feminicidios

Por otra parte, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Graciela Buchanan, explicó que el estado se ubica a la cabeza porque todos los asesinatos contra mujeres son catalogados de oficio como feminicidio.

”Eso es bueno por un lado porque se da un seguimiento, pero es malo porque nos deja en un lugar terrible porque a lo mejor la atropellaron porque se atravesó en la calle y no la quisieron matar o a lo mejor, desafortunadamente, se han involucrado muchas mujeres en cuestiones de delincuencia organizada, de narcomenudeo y no la mataron por violentar al género, por atentar por misoginia hacia la mujer, sino no pagaste y ¡pas! un balazo”, comentó durante una entrevista.

Actualmente cinco municipios del estado de Nuevo León tienen alerta de género, se trata de Apodaca, Cadereyta, Guadalupe, Juárez y Monterrey.