México, entre los países que más confían en su gobierno

México está entre los cinco países de la OCDE en donde la mayoría de la población, el 53 por ciento, tiene alta confianza o moderadamente alta sobre su gobierno

México está entre los cinco países de la OCDE en donde la mayoría de la población, el 53 por ciento, tiene alta confianza o moderadamente alta sobre su gobierno, sólo debajo de Suiza, Islandia, Noruega y Luxemburgo; sin embargo, mostró un descenso desde el 54 por ciento de la encuesta anterior.

El nivel de confianza manifestada por la población adulta encuestada en México supera al promedio del organismo, de 40 por ciento, arrojó la tercera edición de la Encuesta sobre los Impulsores de la Confianza en Instituciones Públicas de la OCDE.

“La confianza en el gobierno nacional es más alta entre los que respondieron la encuesta y tenían menor nivel de educación, por ejemplo, en México”, detalló el informe.

Mientras que entre los países de la OCDE sobresale una mayor confianza en los gobiernos locales (46 por ciento), que, en los nacionales, en México ocurre lo contrario, más personas tienen alta o moderadamente alta confianza en el gobierno nacional (53 por ciento) que sobre el local (47 por ciento).

La credibilidad sobre las Cortes y el Sistema Judicial en México tuvo un ligero descenso al 51 por ciento desde el 53 por ciento en la encuesta del 2023.

“Una porción saludable de confianza en las instituciones publicas es crítica para implementar reformas que alcancen las expectativas y necesidades de los ciudadanos, haciendo de la confianza un objetivo de política en sí mismo”, señaló el documento que cubre a 33 países miembros y 5 países candidatos para formar parte del organismo.