‘Nuevo iPhone nos decepcionó’: Calificación de Apple es rebajada de 5 a 3.9 por Wall Street

Apple recibió un par de rebajas de calificación el jueves, en la última señal de cautela hacia el fabricante de iPhone, que ha tenido un rendimiento muy inferior al de sus pares tecnológicos de gran capitalización este año.

Esto, luego del lanzamiento del nuevo iPhone 17, que en palabras de los especialistas, ‘los decepcionó’.

Con las rebajas, el consenso de recomendaciones de Apple —un indicador de la proporción de recomendaciones de compra, retención y venta— ha caído a 3.9 sobre 5, su nivel más bajo desde principios de 2020, según datos recopilados por Bloomberg.

Solo el 55 por ciento de los analistas que sigue Bloomberg recomiendan comprar la acción, un porcentaje extremadamente bajo entre las megacapitalizaciones. Nvidia, Microsoft y Amazon.com, por ejemplo, tienen ratios superiores al 90 por ciento.

DA Davidson redujo la calificación de las acciones a neutral desde comprar, una decisión que sigue a los anuncios de productos a principios de esta semana que no lograron calmar las preocupaciones sobre la posición de la compañía con la inteligencia artificial.

“Si bien inicialmente estábamos entusiasmados con las perspectivas del papel de Apple en el ecosistema de IA y el potencial ciclo de actualizaciones importantes, nos ha quedado claro que es probable que ninguna de ellas se haga realidad en el corto plazo”, escribió el analista Gil Luria.

Los nuevos productos, incluyendo el iPhone 17, más delgado, “nos dejaron sin inspiración”, escribió. “Hasta que puedan redefinir sus productos actuales o desarrollar otros nuevos y atractivos, creemos que el crecimiento seguirá limitado bajo el statu quo”.

¿Cómo se han comportado las acciones de Apple, tras el lanzamiento del nuevo iPhone 17?

Las acciones subieron un 0.6 por ciento el jueves. La acción viene de una caída del 5.4 por ciento en cuatro días y mantiene una baja del 9 por ciento para 2025, en comparación con una ganancia del 14 por ciento del índice Nasdaq 100.

A pesar de la debilidad del año hasta la fecha, Apple ha subido más de un 30 por ciento desde un mínimo de abril, en medio de una disminución de las preocupaciones sobre el impacto de los aranceles.

Ese repunte es la razón de la segunda rebaja de la calificación de Phillip Securities, desde neutral, según la analista Helena Wang. Añadió que la empresa mantiene una perspectiva cautelosa, en parte porque no cuenta con una innovación significativa en inteligencia artificial que ayude a afrontar la persistente debilidad de los productos y del mercado chino.