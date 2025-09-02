Acciones de Nvidia se hunden más de 6% en 4 días: ¿Qué provocó la caída por debajo de su nivel clave?

Nvidia cerró por debajo de un nivel técnico clave por primera vez desde mayo, mientras los inversores continúan abandonando el fabricante líder de chips de inteligencia artificial.

La acción de Nvidia cayó 2 por ciento, hasta los 170.74 dólares el martes, su cuarta sesión negativa consecutiva, situándola por debajo de su media móvil de 50 días de 171.06 dólares. Romper por debajo de este nivel, tan vigilado, se considera una señal negativa de las tendencias de impulso a corto plazo.

“Esto demuestra cómo se ha roto el impulso y me preocupa por las acciones en el corto plazo”, dijo Buff Dormeier, analista técnico jefe de Kingsview Partners, refiriéndose al promedio móvil de 50 días.

Dormeier considera que el siguiente nivel de soporte para la acción es de 160 dólares, seguido de 145 dólares, un nivel que precedió a una ruptura alcista en junio. “Si cae por debajo de 145 dólares, me preocuparía mucho su futuro”, añadió.

¿Por qué se desplomaron las acciones de Nvidia?

Las acciones del fabricante de chips se desplomaron junto con el mercado bursátil en general, a medida que aumenta la preocupación por la geopolítica y las elevadas valoraciones.

A pesar de la caída de más del 6 por ciento en cuatro días —que ha reducido la capitalización bursátil de Nvidia en más de 286 mil millones de dólares—, el rendimiento reciente ha mostrado una tendencia alcista.

La acción sigue estando un 80 por encima por encima de su mínimo de abril y sigue siendo, con diferencia, la acción más grande del mundo, con un valor de mercado de más de 4.1 billones de dólares, en comparación con Microsoft, que ocupa el segundo lugar, con 3.75 billones de dólares.

La semana pasada, Nvidia presentó un pronóstico de ingresos poco convincente que resaltó la preocupación de los inversores sobre el ritmo de inversión en infraestructura de IA.

Sin embargo, los analistas se mantuvieron optimistas en general, y las tendencias de crecimiento del fabricante de chips han mantenido su valoración bajo control . Según el precio objetivo promedio, los analistas prevén un aumento de más del 20 por ciento desde los niveles actuales.

“Aún hay oportunidades a largo plazo, pero parece que han alcanzado su máximo en el corto o mediano plazo”, dijo Dormeier.