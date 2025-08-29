Nvidia va a juicio: La acusan de usar secretos confidenciales de otra empresa ‘robados’ por un ingeniero

Nvidia ahora se enfrenta a una serie de aucsaciones por supuestamente haber usado secretos confidenciales de otra empresa.

Nvidia Corp. debe enfrentar juicio en el caso de un ingeniero que inadvertidamente reveló secretos comerciales de conducción autónoma que supuestamente robó a un exempleador.

Un juez federal de California dictaminó el jueves que había suficiente evidencia “circunstancial” de que el gigante de inteligencia artificial de Silicon Valley se benefició de los datos confidenciales tomados de una empresa europea de tecnología automotriz como para justificar enviar la disputa a un jurado.

Nvidia y una filial alemana de Valeo SE, con sede en París, colaboraban en un proyecto para Mercedes-Benz cuando uno de los ingenieros de Valeo se unió a Nvidia en 2021. Durante una videoconferencia, los empleados de Valeo reconocieron los archivos textuales del código fuente de su empresa en la pantalla del ingeniero y tomaron una captura de pantalla antes de que este cerrara la ventana, según una demanda presentada contra Nvidia en 2023 en San José, California. El ingeniero que trabajaba en Nvidia, Mohammad Moniruzzaman, fue condenado en Alemania por violación de secretos comerciales.

Nvidia negó la acusación de que utilizó los datos robados para desarrollar su propia tecnología de asistencia de estacionamiento y dijo que “revirtió” todo el trabajo que el ingeniero hizo para el proyecto y lo despidió.

Pero en su fallo del jueves, la jueza de distrito estadounidense Noel Wise rechazó la solicitud de Nvidia de desestimar la demanda de Valeo, aunque sí desestimó tres de los siete reclamos de secreto comercial.

“Valeo señala acertadamente que hay una serie de hechos circunstanciales que dan lugar a la conclusión de que Nvidia se basó en el ‘trabajo contaminado’” del ingeniero, escribió el juez en un fallo de 15 páginas.

Entre los hechos citados por el juez: Nvidia avanzó rápidamente en la tecnología de asistencia al estacionamiento después de que el ingeniero compartiera los secretos comerciales de Valeo; y el código de conducción autónoma de Nvidia incluye “numerosas funcionalidades que son directamente paralelas al código robado de Valeo”.

Nvidia no respondió de inmediato fuera del horario comercial habitual a una solicitud de comentarios. El juicio está previsto para noviembre.

El caso es Valeo Schalter und Sensoren GmbH v. NVIDIA Corp., 23-cv-05721, Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Norte de California (San José).