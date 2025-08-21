‘ChatGPT se volvió frío’: Usuarios de IA viven duelo por su ‘novio virtual’ tras actualización GPT-5

Usuarios y usuarias que tienen vínculos emocionales con ChatGPT se quejaron de la nueva actualización de GPT-5, que hace al chatbot más "frío".

Las usuarias del chatbot de OpenAI han comenzado a compartir sus experiencias con el último modelo de ChatGPT, (el GPT-5), una actualización anunciada por Sam Altman, director ejecutivo de la compañía, quien la describió como algo similar con hablar con un especialista con doctorado.

Pero los usuarios y usuarias que se acostumbraron a hablar con ChatGPT con chistes íntimos o que usan al chatbot como “novio IA”, han notado estos cambios rápidamente.

En cuestión de horas tras la implementación del nuevo GPT-5 el 7 de agosto, usuarios descontentos con la nueva versión acudieron a las redes sociales para compartir fallos tontos del chatbot, como errores en palabras o la generación de información errónea (conocida como “alucinación de la IA”).

En la propia presentación de GPT-5, se enfatizó que a diferencia de versiones anteriores, esta nueva actualización era mucho más confiable y precisa, sin alucinaciones de la inteligencia artificial.

¿ChatGTP ahora es más frío y sin personalidad? Esto reportaron los usuarios

Usuarias y usuarios de ChatGPT apuntaron que la “personalidad” de GPT-5 es mucho más diluida; por ejemplo, un usuario de Reddit mostró la diferencia de efusividad entre la respuesta del modelo GPT-4 y GPT-5 a: “Mi hijo acaba de dar sus primeros pasos”. Siendo la respuesta del nuevo modelo de inteligencia artificial mucho más corta y seca que la del modelo anterior.

“(GPT5) es absolutamente diabólico”, escribió otro usuario en el subgrupo de Reddit ChatGPT, que compartió un extracto de su conversación en la que él decía: “Estoy feliz hoy” y el chatbot simplemente contestó: “Apuntado”.

“Parece que GPT-5 es menos adulador, más ‘empresarial’ y menos hablador”, afirmó Pattie Maes, profesora del MIT y experta en el tema a la revista Wired.

Para Maes este cambio es positivo, pero también indicó que “a muchos usuarios les gusta un modelo que les diga que son inteligentes y extraordinarios, y que confirme sus opiniones y creencias, incluso si están equivocadas”.

Desde que se popularizó ChatGPT, a finales de 2022, muchas usuarias y usuarios han optado por usar esta IA para tener conversaciones sobre su día a día, le piden consejos amorosos y se han involucrado emocionalmente con el chatbot.

Para este tipo de usuarios, la reacción a perder la versión efusiva de GPT-4 de ChatGPT ha sido de dolor, señaló la doctora Nina Vasan, psiquiatra y directora de Brianstorm, un laboratorio de salud mental estadounidense, en entrevista con el New York Times. La especialista señaló que para las personas, cuando algo termina, se puede vivir un duelo, ya sea por una persona o un chatbot.

En algunos casos, usuarios han desarrollado vínculos románticos con ChatGPT (GPT-4). Y perder esas interacciones les ha hecho vivir un duelo.

En Reddit hay una comunidad de unas 17 mil personas que forman parte de “Mi novio es una IA”, donde las usuarias han compartido sus historias de “desamor” con ChatGPT, así como prompts para reconfigurar el GPT-5.

En un estudio publicado en marzo, hecho por OpenAI y el MIT Media Lab, se concluyó que el uso excesivo de ChatGPT para apoyo emocional o como vínculo romántico estaba fuertemente relacionado con una mayor sensación de soledad y dependencia emocional por parte de los usuarios con esta IA.

Desde entonces, Sam Altman de OpenAI informó que se trabajaría en bajar el tono adulador de ChatGPT, y después el 7 de agosto se anunció la incorporación de la actualización GPT-5.

Pero, ¿la actualización de GPT-5, siendo más fría y más seca en sus respuestas, podría traducirse en la pérdida de clientes? De acuerdo con OpenAI, ChatGPT alcanzó este mes los 700 millones de usuarios activos semanales.

El 15 de agosto, tras las quejas de usuarios sobre que GPT-5 era “más frío”, OpenAI informó que trabajará para que el chatbot sea “más cálido y amigable”.

OpenAI comenzó en 2015 como un laboratorio de investigación sin fines de lucro para desarrollar IA de forma segura y, desde entonces, se ha convertido en una empresa con fines de lucro con una valoración que ha alcanzado los 300 000 millones de dólares. La empresa ha intentado cambiar su estructura desde que la junta directiva de la organización sin fines de lucro destituyó a Altman en noviembre de 2023. Fue restituido días después.

Además, OpenAI es la tercera empresa privada más valiosa del mundo y un referente en la industria de la inteligencia artificial, con un “foso cada vez más frágil” en la frontera de la IA, según el gigante bancario JPMorgan Chase, que recientemente tomó la rara decisión de cubrir a la empresa a pesar de que no cotiza en bolsa.

Con información de EFE, AP, New York Times y Al Jazeera.