¿Fallas en ChatGPT? Usuarios reportan problemas de OpenAI

¿Problemas con ChatGPT este miércoles? La plataforma de OpenIA opera de manera lenta desde esta mañana. De acuerdo con Downdetector, ha habido más de 70 reportes por las fallas.

Desde aproximadamente las 9:00 horas, usuarios han llevado sus quejas a Downdetector, donde exponen que OpenAI tiene problemas hoy. “ChatGPT caído” y “Está muy lento ChatGPT” son algunos de los comentarios de internautas.

Debido a las fallas en ChatGPT, usuarios de redes sociales como X (antes Twitter) han hecho memes, además de publicar sus quejas.

Hasta las 11:30 horas, OpenAI no ha publicado nada al respecto de posibles fallas en su chatbot en su cuenta oficial de X.

¿Qué sabemos sobre ChatGPT-5, la nueva versión de OpenAI?

Mientras tanto, hace algunos días, OpenAI anunció el lanzamiento de GPT-5, la nueva versión de ChatGPT. La empresa promete una experiencia más rápida para sus usuarios.

El 7 de agosto, OpenAI introdujo esta nueva versión de ChatGPT-5 para todos los usuarios (gratuitos o suscriptores Pro).

La compañía definió a GPT-5 como un nuevo sistema “inteligente, un modelo eficiente que contesta la mayoría de las preguntas, con un modelo de razonamiento más profundo para problemas más difíciles y un enrutador en tiempo real que decide rápidamente según el tipo de conversación, la complejidad, las necesidades de la herramienta y la intención explícita”.

OpenAI consideró que GPT-5 “es más útil para consultas del mundo real. Hemos logrado avances significativos en la reducción de alucinaciones (de ChatGPT), la mejora del seguimiento de instrucciones y la minimización de la adulación”.

En ocasiones, ChatGPT ha creado información falsa sobre personas y hechos noticiosos, de acuerdo con propios reportes de usuarios. A esto se le ha llamado “alucinación de la IA”, según The New York Times.

En tanto, en la nueva actualización, se integraron mejoras para el chatbot en tareas como código, matemáticas, análisis de datos y temas de salud.