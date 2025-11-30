Hay de aguacate y changunga: ¿Cuánto cuestan las paletas de Bautista Tafolla, amigo de Carlos Manzo?

Una de las especialidades de las heladerías de Carlos Bautista Tafolla son las paletas de aguacate. (Foto: IAGemini/Shutterstock/Cuartoscuro)

Carlos Alberto Bautista Tafolla es un funcionario público que, además de su labor institucional, ha impulsado un proyecto gastronómico enfocado en la elaboración y venta de paletas y helados de aguacate.

Estas creaciones se combinan con frutas como mango, maracuyá o changunga (nanche), lo que ha despertado la curiosidad de muchos consumidores. Pero, ¿cuál es el precio de estos productos?

El también conocido amigo de Carlos Manzo comercializa sus especialidades en un concepto que fusiona cafetería con paletería. En sus locales es posible encontrar bebidas como café americano, capuchino, frapés, malteadas y otras opciones pensadas para acompañar los postres.

¿Cómo es Urani, cafeterías y paleterías de Carlos Alejandro Bautista Tafolla?

Urani cuenta con cuatro sucursales dentro de Uruapan, Michoacán. Su sello distintivo son las paletas de aguacate, disponibles solas o combinadas con otras frutas para crear sabores poco comunes.

Entre las mezclas más populares destacan aguacate con mango, limón, fresa, piña, maracuyá y pistache, además de ediciones especiales según la temporada en la que visites la heladería y paletería.

La marca del diputado Bautista Tafolla también ofrece bolas de helado de aguacate servidas en canastas de galleta, un postre que puede complementarse con chocolate, coco rallado o arándanos como toppings.

En su página de Facebook, Urani muestra parte del proceso de elaboración. En un video explican: “Seleccionamos cada ingrediente para asegurar la calidad; buscamos lo más fresco de Michoacán (...). Así creamos más de 30 sabores, incluido el aguacate cremoso”. Después, una máquina especializada convierte las frutas en mezclas suaves que posteriormente se congelan en moldes para dar forma al producto final.

El menú de cafetería incluye bebidas como latte, chai latte, frapés y malteadas —una de ellas preparada con aguacate—. En cuanto a alimentos, ofrecen crepas saladas y dulces, alitas, sándwiches, papas a la francesa y hamburguesas.

Las sucursales varían en su diseño: algunas cuentan con área exterior con bancas, mientras que otras disponen de mesas interiores para quienes prefieren consumir en el establecimiento.

¿Cuánto cuestan las paletas de Urani, heladería del amigo de Carlos Manzo?

Las paletas de aguacate y de otros sabores frutales se ofrecen en diferentes presentaciones y tamaños, aspectos que modifican el costo de cada una de ellas.

Y aunque las recetas con esta fruta son las protagonistas del menú del negocio del amigo de Carlos Manzo, asesinado en Uruapan, también hay otras de maracuyá, changunga (o nanche) o de sabores más tradicionales como la vainilla.

El menú de la heladería se dividen en si son base agua, crema, con cobertura e incluso si se prefiere una receta endulzada con Estevia (edulcorante) o con azúcar. Estos son los costos de las paletas y helados que se ofrecen en Urani:

Combinada

Macadamia chocolate

Chica: $25 MXN

Mango chile

Chica: $19 MXN



Grande: $33 MXN

Mango maracuyá

Chica: $21 MXN



Grande: $35 MXN

DOLCA (Endulzado con stevia)

Capuchino

Chica: $23 MXN

Macadamia

Chica: $25 MXN



Grande: $43 MXN

Mango crema

Chica: $23 MXN

Vainilla

Chica: $23 MXN

URANI PREMIUM

Aguacate maracuyá

Chica: $27 MXN



Grande: $49 MXN

Frambuesa rellena de vainilla

Chica: $21 MXN

Macadamia

Chica: $25 MXN



Grande: $45 MXN

Mango maracuyá rellena de vainilla

Chica: $23 MXN

Vainilla rellena de chocolate

Chica: $23 MXN

KREMO

Aguacate crema — Chica $21 MXN , Grande $37 MXN

, Grande Crema de aguacate — Chica $25 MXN , Grande $39 MXN

, Grande Aguacate changunga — Chica $23 MXN

Aguacate limón — Chica $23 MXN

Aguacate fresa — Chica $25 MXN

Aguacate guanábana — Chica $23 MXN

Aguacate piña — Chica $23 MXN

Aguacate pistache — Chica $29 MXN

Arroz con leche — Chica $19 MXN , Grande $31 MXN

, Grande Capuchino — Chica $19 MXN , Grande $33 MXN

, Grande Chocolate — Chica $21 MXN , Grande $33 MXN

, Grande Fresas con crema — Chica $19 MXN , Grande $33 MXN

, Grande Mango crema — Chica $19 MXN , Grande $33 MXN

, Grande Pay de limón — Chica $19 MXN , Grande $33 MXN

, Grande Vainilla — Chica $21 MXN , Grande $35 MXN

, Grande Yogur natural — Chica $19 MXN

Yogur con zarzamora — Chica $19 MXN Grande $33 MXN

AQUA

Changunga — Chica $19 MXN , Grande $31 MXN

, Grande Frambuesa — Chica $19 MXN , Grande $33 MXN

, Grande Fresa — Chica $17 MXN , Grande $31 MXN

, Grande Guanábana — Chica $19 MXN , Grande $35 MXN

, Grande Limón — Chica $15 MXN , Grande $27 MXN

, Grande Mango — Chica $19 MXN , Grande $33 MXN

, Grande Maracuyá — Chica $19 MXN , Grande $33 MXN

, Grande Tamarindo — Chica $15 MXN , Grande $27 MXN

, Grande Zarzamora — Chica $17 MXN, Grande $33 MXN

¿Dónde comprar las paletas de Bautista Tafolla, amigo de Carlos Manzo?

Actualmente, solo se tienen 4 sucursales para poder comprar las paletas que vende el negocio del amigo de Carlos Manzo: