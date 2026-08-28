Península de Yucatán despedirá a turistas con calor extremo este sábado 29 de agosto

La probabilidad de lluvia es baja para la mayoría de las localidades. (Foto: Cuartoscuro)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este sábado 29 de agosto, la Península de Yucatán tendrá un clima muy cálido. Se esperan temperaturas elevadas en la región, con cielos despejados a poco nubosos, aunque hay probabilidad de chubascos.

¿Qué temperaturas se esperan en Mérida y el Caribe Mexicano?

En Mérida, Yucatán, se pronostica una mínima de 20.7°C y una máxima de 40.0°C. Municipios como Mérida también verán calor, registrando entre 20°C y 41°C. El viento soplará a 11 km/h.

Para el Caribe Mexicano, Cancún y Chetumal esperan mínimas de 25.0°C y máximas de 32.0°C. Tulum y Playa del Carmen tendrán entre 23.0°C y 34.0°C. Tulum y Playa del Carmen verán hasta 35°C.

¿Habrá lluvias o vientos fuertes en la región?

El SMN señala probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el sureste, pero las ciudades de la Península de Yucatán se mantendrán con cielos mayormente despejados a poco nubosos. La probabilidad de lluvia es baja para la mayoría de las localidades.

El viento en la región será moderado. En Mérida, se espera a 11 km/h. Cancún y Chetumal tendrán vientos de 10 km/h. Tulum registrará 9 km/h, y Playa del Carmen, 8 km/h. Las condiciones generales serán estables.

¿Cuál es el pronóstico extendido para la Península?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

sábado 29 de agosto: Máxima de 40°C, Mínima de 20°C, Poco nuboso, viento de 11 km/h.

domingo 30 de agosto: Máxima de 40°C, Mínima de 21°C, Poco nuboso, viento de 11 km/h.

lunes 31 de agosto: Máxima de 40°C, Mínima de 21°C, Despejado, viento de 12 km/h.

La tendencia indica que el calor seguirá intenso en la Península de Yucatán. Las máximas se mantendrán alrededor de los 40°C en el interior, con mínimas que no bajarán de los 20°C, garantizando un ambiente muy cálido.

¿Qué hacer para protegerse del calor en la Península?

Ante las altas temperaturas, se recomienda a residentes y visitantes beber mucha agua para mantenerse bien hidratados. Es importante evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Se debe usar ropa ligera de colores claros y aplicar protector solar. Es aconsejable buscar la sombra y realizar actividades al aire libre al amanecer o atardecer. Proteger a niños y adultos mayores es clave.

¿Dónde consultar información oficial del clima en México?

Para obtener información precisa y actualizada sobre el clima, se invita a la población a consultar las fuentes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil. Estos organismos emiten avisos y recomendaciones.

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