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Península de Yucatán despedirá a turistas con calor extremo este sábado 29 de agosto

Para el Caribe Mexicano, Cancún y Chetumal esperan mínimas de 25.0°C y máximas de 32.0°C.

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La probabilidad de lluvia es baja para la mayoría de las localidades. (Foto: Cuartoscuro) (Elizabeth Ruiz)
Por Redacción

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este sábado 29 de agosto, la Península de Yucatán tendrá un clima muy cálido. Se esperan temperaturas elevadas en la región, con cielos despejados a poco nubosos, aunque hay probabilidad de chubascos.

¿Qué temperaturas se esperan en Mérida y el Caribe Mexicano?

En Mérida, Yucatán, se pronostica una mínima de 20.7°C y una máxima de 40.0°C. Municipios como Mérida también verán calor, registrando entre 20°C y 41°C. El viento soplará a 11 km/h.

Para el Caribe Mexicano, Cancún y Chetumal esperan mínimas de 25.0°C y máximas de 32.0°C. Tulum y Playa del Carmen tendrán entre 23.0°C y 34.0°C. Tulum y Playa del Carmen verán hasta 35°C.

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¿Habrá lluvias o vientos fuertes en la región?

El SMN señala probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el sureste, pero las ciudades de la Península de Yucatán se mantendrán con cielos mayormente despejados a poco nubosos. La probabilidad de lluvia es baja para la mayoría de las localidades.

El viento en la región será moderado. En Mérida, se espera a 11 km/h. Cancún y Chetumal tendrán vientos de 10 km/h. Tulum registrará 9 km/h, y Playa del Carmen, 8 km/h. Las condiciones generales serán estables.

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¿Cuál es el pronóstico extendido para la Península?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

sábado 29 de agosto: Máxima de 40°C, Mínima de 20°C, Poco nuboso, viento de 11 km/h.

domingo 30 de agosto: Máxima de 40°C, Mínima de 21°C, Poco nuboso, viento de 11 km/h.

lunes 31 de agosto: Máxima de 40°C, Mínima de 21°C, Despejado, viento de 12 km/h.

La tendencia indica que el calor seguirá intenso en la Península de Yucatán. Las máximas se mantendrán alrededor de los 40°C en el interior, con mínimas que no bajarán de los 20°C, garantizando un ambiente muy cálido.

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¿Qué hacer para protegerse del calor en la Península?

Ante las altas temperaturas, se recomienda a residentes y visitantes beber mucha agua para mantenerse bien hidratados. Es importante evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Se debe usar ropa ligera de colores claros y aplicar protector solar. Es aconsejable buscar la sombra y realizar actividades al aire libre al amanecer o atardecer. Proteger a niños y adultos mayores es clave.

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¿Dónde consultar información oficial del clima en México?

Para obtener información precisa y actualizada sobre el clima, se invita a la población a consultar las fuentes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil. Estos organismos emiten avisos y recomendaciones.

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Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.

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