Clima en Nuevo León: Calor intenso para el primer día de septiembre

El martes 1 de septiembre, Nuevo León tendrá un clima caluroso. La Zona Metropolitana de Monterrey verá máximas de hasta 39.0°C en Apodaca. El SMN prevé mínimas de 18.0°C en San Pedro Garza García, con cielo medio nublado.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en la Zona Metropolitana de Monterrey?

En Monterrey, las temperaturas estarán entre 19.0°C y 34.7°C. Su temperatura actual es de 30.5°C. San Pedro Garza García tendrá mínimas de 18.0°C y máximas de 32.7°C, con 28.9°C actuales. Ambas ciudades tendrán vientos de 7 km/h.

Guadalupe registrará una mínima de 20.0°C y máxima de 36.3°C. Apodaca será la zona más cálida, con mínimas de 21.0°C y máximas de 39.0°C. El viento en Guadalupe será de 8 km/h. En Apodaca, el viento alcanzará los 11 km/h.

¿Habrá lluvias mañana en la Zona Metropolitana de Monterrey?

No se esperan lluvias significativas en la Zona Metropolitana de Monterrey para el martes 1 de septiembre. El cielo estará medio nublado. El clima se mantendrá seco y caluroso en las principales ciudades de Nuevo León. La probabilidad de precipitación es baja.

Los vientos en la Zona Metropolitana de Monterrey serán ligeros, entre 7 y 11 km/h. El SMN informa que el monzón mexicano causa lluvias en otras regiones. Sin embargo, Nuevo León mantendrá condiciones estables con cielo medio nublado.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 1 de septiembre : Máxima de 35°C, Mínima de 19°C, Medio nublado, viento de 8 km/h.

: Máxima de 35°C, Mínima de 19°C, Medio nublado, viento de 8 km/h. Miércoles 2 de septiembre : Máxima de 35°C, Mínima de 19°C, Medio nublado, viento de 8 km/h.

: Máxima de 35°C, Mínima de 19°C, Medio nublado, viento de 8 km/h. Jueves 3 de septiembre: Máxima de 34°C, Mínima de 19°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia para los próximos días es de temperaturas elevadas. El jueves 3 de septiembre habrá un ligero descenso en la máxima, hasta los 34°C. Las mínimas permanecerán estables en 19°C. El cielo estará entre medio nublado y nublado.

¿Cómo protegerse del calor intenso en Nuevo León?

Se recomienda beber muchos líquidos y evitar el sol por mucho tiempo, especialmente entre las 11:00 y 16:00 horas. Usar ropa ligera, de colores claros y sombrero ayuda a prevenir golpes de calor y deshidratación.

Usar protector solar y buscar la sombra es importante. Mantenerse en lugares frescos y ventilados es vital. Prestar atención a niños y adultos mayores, que son sensibles al calor, es clave. Evitar ejercicio intenso al aire libre.

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