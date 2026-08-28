¿Qué es el xilitol? El edulcorante en mermeladas y chicles asociado a un mayor riesgo de infarto

Un estudio con más de 17 mil personas encontró mayor riesgo cardiovascular asociado a niveles elevados de xilitol en sangre.

El xilitol es un sustituto del azúcar que se encuentra en productos tan cotidianos como chicles, pastas de dientes, mermeladas, yogures y algunos helados. Durante años, este edulcorante ha ganado popularidad como una alternativa al azúcar debido a que aporta menos calorías y tiene un menor impacto sobre los niveles de glucosa en la sangre.

Sin embargo, una nueva investigación presentada en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) 2026 puso el foco sobre sus posibles efectos en la salud cardiovascular. El estudio, realizado por investigadores de Charité – Universitätsmedizin Berlin, encontró una asociación entre niveles elevados de xilitol en la sangre y un mayor riesgo de sufrir eventos cardiovasculares graves, como infartos, accidentes cerebrovasculares o muerte.

¿Qué es el xilitol y para qué se utiliza?

El xilitol pertenece a un grupo de sustancias conocidas como alcoholes de azúcar o polioles. Puede encontrarse de manera natural en pequeñas cantidades en algunas frutas o verduras y también puede obtenerse de ciertos árboles o de una fibra vegetal llamada xilano.

En un artículo publicado en 2024, Harvard Health Publishing describió al xilitol como un popular sustituto del azúcar y destacó las características que lo hacían atractivo frente al azúcar común, entre ellas su bajo índice glucémico (IG). Mientras el xilitol tiene un IG de 7, el azúcar común tiene un IG de aproximadamente 60.

La publicación también señala que los alcoholes de azúcar se asocian con la salud dental, en especial con la prevención de las caries, por ello productos como pastillas, caramelos, chicles, pasta de dientes o enjuague bucal contienen xilitol.

¿Por qué relacionan el xilitol con infartos y accidentes cerebrovasculares?

La nueva investigación analizó información de 17 mil 710 personas pertenecientes a dos grandes estudios observacionales: el Canadian Longitudinal Study on Aging y el European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition-Norfolk.

Los investigadores compararon a las personas que tenían los niveles más altos de xilitol en sangre con aquellas que presentaban los niveles más bajos. En el grupo con mayores concentraciones, el riesgo de sufrir un evento cardiovascular adverso grave —definido como muerte, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular— fue 57 por ciento mayor durante un seguimiento de seis años.

En el análisis con seguimiento de hasta 30 años, la diferencia se mantuvo: las personas con niveles elevados de xilitol presentaron un 18 por ciento mayor riesgo de sufrir alguno de estos eventos frente a quienes tenían las concentraciones más bajas.

La asociación se mantuvo después de considerar factores como edad y sexo, además de condiciones preexistentes como tabaquismo, presión arterial, diabetes y niveles de lípidos.

¿Cómo podría afectar el xilitol al corazón?

Una de las hipótesis planteadas por el equipo de investigación tiene que ver con las plaquetas, las células sanguíneas que participan en la formación de coágulos.

El investigador Marco Witkowski, de Charité University Hospital, señaló que trabajos anteriores habían mostrado que el xilitol puede aumentar la capacidad de las plaquetas para formar coágulos. Si esta respuesta se confirma en investigaciones posteriores, podría ayudar a explicar por qué niveles elevados del compuesto estarían relacionados con eventos como infartos y accidentes cerebrovasculares.

Cabe señalar que dicho estudio fue observacional, lo que significa que únicamente ha podido demostrar una asociación entre niveles elevados de xilitol y eventos cardiovasculares. Lo anterior no prueba que el xilitol los causó directamente, por lo que es necesario más investigación al respecto.