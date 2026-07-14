Dodgers vs. Yankees: Fecha, hora, sede y lo que debes saber

Tras la pausa por el All-Star Game de la MLB, Yankees y Dodgers chocan (Fotoarte: El Financiero / Créditos: AP).

La segunda mitad de la temporada 2026 de la MLB arranca con una de las series más esperadas del calendario. Los Angeles Dodgers y New York Yankees chocan en el Yankee Stadium en un enfrentamiento que reúne a dos de las franquicias más exitosas de Grandes Ligas y con implicaciones deportivas de relevancia de por medio.

El atractivo de la serie también se centra en la presencia de Shohei Ohtani, quien sí estará disponible después de someterse a un procedimiento para extraer líquido de la rodilla izquierda. El mánager Dave Roberts confirmó su presencia para el inicio de la serie y aseguró que "va a estar en la alineación“, aunque todavía no define si el japonés volverá a lanzar durante el fin de semana.

¿Cuándo juegan Dodgers vs. Yankees? Fecha, hora y sede de la serie

La serie de temporada regular se disputará en el Yankee Stadium, en el Bronx, Nueva York, con el siguiente calendario:

La serie marca el regreso oficial de ambos equipos tras el receso por el Juego de Estrellas de la MLB.

Shohei Ohtani juega contra Yankees tras el procedimiento en la rodilla

La principal noticia para los Dodgers de Los Ángeles llegó antes del inicio de la serie. Ohtani se sometió el martes a un drenaje para aliviar una irritación en la rodilla izquierda derivada del encuentro del domingo anterior.

Dave Roberts explicó, en declaraciones recogidas por AP, que el pelotero no recibió ninguna inyección y descansará algunos días antes del reinicio de la campaña. El estratega también dejó abierta la posibilidad de que vuelva al montículo durante la serie al reconocer que "todavía no hemos decidido eso“.

Hasta el receso del Juego de Estrellas, el japonés registra promedio de bateo de .293, 22 cuadrangulares y 58 carreras impulsadas, además de una marca de 8-2 como lanzador, con 1.79 de efectividad y 95 ponches en 85.2 entradas repartidas en 14 aperturas.

Shohei Ohtani podría volver al montículo. (AP Foto/Mark J. Terrill) (Mark J. Terrill/AP Photo/Mark J. Terrill)

¿Cómo llegan Dodgers y Yankees al inicio de la serie?

Los Dodgers arrancan la segunda mitad de la temporada con marca de 61-36, líderes del Oeste de la Liga Nacional y con récord de 30-17 como visitantes. Sin embargo, llegan después de perder tres juegos consecutivos frente a Arizona antes del descanso.

Los Yankees presentan registro de 54-42, ocupan el segundo lugar del Este de la Liga Americana y acumulan 23-20 como locales. Nueva York llega con mejor inercia después de ganar cuatro de sus últimos cinco encuentros, incluida la barrida sobre Washington en la serie previa al Juego de Estrellas.

Yankees viene de 4 juegos ganados. (AP Foto/John McDonnell) (John McDonnell/AP Photo/John McDonnell)

Las figuras a seguir en Dodgers vs. Yankees

Aunque Ohtani concentra gran parte de la atención, ambos equipos cuentan con referentes ofensivos importantes. El japonés lidera a Los Ángeles con 22 jonrones, mientras que Andy Pages encabeza al club con 66 carreras impulsadas.

Del lado neoyorquino destaca Ben Rice, quien llega como líder del equipo con 29 cuadrangulares, 68 producidas y promedio de .279, cifras que lo colocan como el principal referente ofensivo disponible para la serie.

Las ausencias también forman parte del panorama. Los Dodgers mantienen a peloteros como Will Smith y Enrique Hernández en la lista de lesionados, mientras que los Yankees afrontan la serie sin Aaron Judge, Giancarlo Stanton, Carlos Rodón, Clarke Schmidt y Max Fried, todos con distintas fechas estimadas de regreso.