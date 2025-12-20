Contaminación ‘paraliza’ a Nueva Delhi: Suspenden más de 100 vuelos por nube tóxica que reduce visibilidad

Una intensa nube tóxica cubre Nueva Delhi y provoca suspensión de actividades cotidianas y vuelos por la baja visibilidad. (EFE)

Nueva Delhi sigue cubierta este sábado por una densa nube tóxica que redujo la visibilidad a niveles mínimos y obligó a cancelar más de un centenar de vuelos en el principal aeropuerto del país, tras una semana marcada por episodios de contaminación extrema que paralizaron la actividad aérea.

“Ante la previsión de niebla densa en Delhi y en amplias zonas del norte y este de India, las operaciones aéreas podrían verse afectadas en aeropuertos como Delhi, Amritsar, Chandigarh, Lucknow, Varanasi y Patna, con un posible efecto en cadena en toda la red”, advirtió la aerolínea Air India en su cuenta de X.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi de Nueva Delhi aseguró también en X que aplica procedimientos de baja visibilidad para tratar de mantener la operatividad de los vuelos con la mayor normalidad posible.

En este contexto, al menos 129 vuelos se cancelaron este sábado en el aeropuerto de Delhi debido a la densa niebla, según informó un operador aeroportuario y recogió la agencia local PTI. Del total, 66 correspondieron a llegadas y 63 a salidas.

Este episodio de contaminación extrema también paralizó en los últimos días la vida cotidiana en Nueva Delhi, con escuelas cerradas, centenares de vuelos cancelados y accidentes en las principales carreteras por la escasa visibilidad provocada por la niebla tóxica, que causó al menos 13 muertes el viernes.

Aire de Nueva Delhi supera tres veces los valores recomendados

La calidad del aire en la megalópolis de más de 30 millones de habitantes registró este sábado un Índice de Calidad del Aire (ICA) que alcanzó en algunos puntos de la ciudad el máximo de la escala, con 500 puntos, según datos del Consejo Central de Control de la Contaminación (CPCB).

Esta cifra supera casi veinte veces los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y representa un riesgo para la salud incluso en personas sanas.

Las autoridades mantienen activa la fase IV del Plan de Respuesta Gradual contra la Contaminación (GRAP), el nivel más estricto del protocolo, que prohíbe la construcción, restringe la circulación de los vehículos más contaminantes y promueve el teletrabajo y la enseñanza híbrida.

La polución que afecta a la capital india se agrava por la combinación del tráfico y la actividad industrial, el humo derivado de la quema agrícola en regiones cercanas y las condiciones propias del invierno, que favorecen la acumulación de contaminantes cerca del suelo durante varios días.