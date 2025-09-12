Destapan otro escándalo en Tepoztlán: Aseguran casa de lujo a empresario prófugo, ligado a Javier Corral

Pedro López Elías es señalado por el desvío de 98.6 millones de pesos, junto con el exgobernador Javier Corral. (Foto: El Financiero)

La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua aseguró un complejo inmobiliario de lujo en Tepoztlán, Morelos, propiedad del empresario Pedro López Elías, señalado por su presunta participación en el desvío de 98.6 millones de pesos durante la administración del exgobernador Javier Corral Jurado. López Elías actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

El aseguramiento del inmueble fue realizado en cumplimiento de una resolución judicial emitida por un Juez de Control. El operativo estuvo a cargo de agentes ministeriales y policías de investigación, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción de Morelos.

De acuerdo con un comunicado oficial, el inmueble consta de 5,277 metros cuadrados de terreno e incluye varias unidades habitacionales, oficinas, piscina, canchas de tenis, biblioteca y otras amenidades de alto nivel. El complejo está ubicado en una zona exclusiva del municipio de Tepoztlán.

Como parte de la diligencia, se procedió a inscribir el aseguramiento en el Registro Público de la Propiedad para evitar cualquier intento de transferencia del inmueble, bajo cualquier modalidad, mientras se desarrolla el proceso penal. Además, se colocaron sellos oficiales en las instalaciones aseguradas.

Pedro López Elías está prófugo de la justicia: ¿Qué delitos persiguen al empresario de Javier Corral?

Pedro López Elías, identificado como cercano a la administración de Javier Corral, enfrenta una orden de aprehensión por el delito de peculado agravado, relacionada con el presunto desvío millonario de recursos públicos.

Desde mayo pasado, el fiscal general del estado, Abelardo Valenzuela Holguín, confirmó la existencia de dicha orden y señaló que López Elías también es buscado por autoridades de al menos dos estados más por delitos similares.

La Fiscalía de Chihuahua mantiene activos diversos mecanismos para su localización, como alertas interinstitucionales y solicitudes de colaboración con otras entidades federativas.

Este caso forma parte de una serie de investigaciones sobre presuntos actos de corrupción cometidos durante el gobierno anterior.

La causa penal 3050/2024 involucra también al exgobernador Javier Corral Jurado y a su exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez. Ambos están señalados por el pago de 96.6 millones de pesos al despacho contable de Pedro López Elías, presuntamente por una reestructuración ficticia de la deuda pública estatal realizada en 2021.