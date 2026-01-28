Petrolera Eni alcanza pico de 90 mil barriles diarios y lidera producción privada en México

La petrolera de origen italiano Eni alcanzó un pico de producción de 90 mil barriles diarios de petróleo crudo equivalente durante noviembre de 2025, lo que ubicó a la empresa como el contrato petrolero privado con mayor producción en México.

De esta producción, alrededor de 81 mil barriles diarios corresponden a petróleo crudo, mientras que la producción restante es producción de gas.

La producción de Eni México representa más del 80 por ciento de la producción de las petroleras privadas que consiguieron un contrato de exploración y producción durante las rondas petroleras que surgieron de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto.

Esta producción se deriva del contrato CNH-R01-L02-A1/2015 del área contractual 1, ubicada en aguas someras frente a la costa de Tabasco.

A 10 años de su llegada a México, la petrolera Eni ya invirtió más de 5 mil millones de dólares, aunque todavía le falta por ejercer poco más de 4 mil millones de dólares de cara al 2040.

La producción de Eni en México

En la última década, la petrolera ha concretado cinco descubrimientos relevantes, con un alto potencial para el desarrollo y la producción de petróleo crudo y gas natural.

El primero de ellos fue en febrero de 2020, cuando Eni realizó un nuevo descubrimiento de petróleo en el Prospecto de Exploración Sáasken en el Bloque 10, que se encuentra ubicado a unos 65 kilómetros de la costa, en una profundidad marítima de 340 metros.

El descubrimiento fue evaluado por un segundo pozo perforado por Eni México en 2021, confirmando la estimación volumétrica en el rango de 200 millones de barriles de petróleo en el lugar, aunque hay más potencial presente en las cercanías.

Como segundo descubrimiento se encuentra Sayulita en agosto de 2021, el análisis de datos de la petrolera indica que el hallazgo puede contener entre 150 y 200 millones de barriles de petróleo en el lugar.

El tercer hallazgo fue en el bloque siete, Yatzil, mismo que está ubicado a 25-30 kilómetros de distancia de otros descubrimientos. De acuerdo con las estimaciones preliminares, el descubrimiento puede contener más de 200 millones de barriles de petróleo en el lugar.

Finalmente, se descubrieron un par de campos en 2024. En primer lugar, se encuentra Saasil-1 del bloque 10, cuya estimación preliminar pronostica que puede albergar entre 250-350 millones de barriles de petróleo.

En segundo lugar, se ubicó al campo Yoopat en el bloque nueve. Las estimaciones preliminares indican un potencial descubierto de alrededor de 300-400 millones de barriles equivalentes de petróleo y gas asociado.