¿Cuánto ganarán los diputados en 2026? ¡Spoiler! Reciben más de 1.3 mdp y un ‘apoyo’ fiscal

¿Cuál será el salario y prestaciones de los diputados en 2026? (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscurso/Shutterstock)

Las y los diputados de todos los partidos políticos iniciarán enero sin resentir la cuesta, tras aprobar un incremento a su salario y prestaciones.

Previo al cierre de las actividades legislativas ordinarias, durante la discusión del Presupuesto de Egresos de 2026, las y los legisladores avalaron una modificación para recibir 113 mil pesos adicionales a lo largo del año.

¿Cuál será el sueldo y las prestaciones de los diputados en 2026?

De acuerdo con la reforma aprobada por la Cámara de Diputados, cada persona legisladora percibirá 1 millón 307 mil pesos netos al año, es decir, unos 113 mil 739 más que en 2025, cuando su ingreso anual fue de 1 millón 193 mil pesos.

El aumento equivale a un año de salario mínimo de una persona trabajadora, calculado en 9 mil 450 pesos mensuales.

¿Cuáles son las prestaciones de los diputados que tuvieron un aumento en 2026?

Salario base: 62 mil pesos anuales (unos 5 mil 200 pesos mensuales); en total quedará en, poco más de 110 mil 570 pesos mensuales.

(unos 5 mil 200 pesos mensuales); en total quedará en, poco más de 110 mil 570 pesos mensuales. Aguinaldo: 147 mil pesos.

Seguro de vida institucional: cerca de 60 mil pesos.

Apoyo para el pago del Impuesto Sobre la Renta del aguinaldo: 67 mil 785 pesos.

Las y los legisladores aprobaron esta modificación que los beneficia, por encima de millones de personas trabajadoras en el país, al mismo tiempo que avalaron nuevos impuestos a productos de consumo cotidiano.

La Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), aprobada por el Congreso, contempla alzas en:

Refrescos y bebidas azucaradas: de 1.64 a 3.8 pesos por litro.

Bebidas light, cero o con edulcorantes: 1.5 pesos por litro.

Cigarrillos: incremento de hasta 20 por ciento por cajetilla.

Entre otras adecuaciones fiscales, también se aprobaron cambios que impactan a casinos, accesos a museos y ventas a través de plataformas digitales.

Morena negó aumento a legisladores

Previo a la aprobación del dictamen, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, negó un incremento al salario y a las prestaciones de las y los legisladores.

“No hay aumentos de ningún tipo ni tampoco a ninguna prestación. No miento, no hay ningún aumento. Lo que hoy se recibió como dieta será lo mismo para el próximo año”, declaró ante medios de comunicación el 3 de noviembre.

La declaración quedó en entredicho tras la publicación del Presupuesto de Egresos de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, donde se incluyó el incremento a sus percepciones y prestaciones como funcionarios públicos.