Amaury Vergara: ‘No todos los jugadores mexicanos son para Chivas’; afición responde

Vaya que a la familia Vergara le gusta siempre dar nota fuera y dentro de las canchas con el objetivo de que se hable de ellos, aunque los resultados con las Chivas Rayadas del Guadalajara sean escasos y muy podres en los últimos años.

Primero, Amaury Vergara, actual presidente del conjunto tapatío, se detuvo hace unos días en las puertas de la entrada de Verde Valle, instalaciones donde entrenan los jugadores y donde aseguró que no todo es lo que los medios dicen y, también, recalcó que los profesionales quieren ganar como si el club fuera el París Saint Germain (PSG).

Ahora y por medio de su cuenta oficial, el mandamás del segundo equipo más ganador de la Liga MX mandó un polémico mensaje que no fue para nada del agrado de la afición, misma que explotó y le contestaron fiel a su estilo.

“Chivas es para todos los jugadores mexicanos, no todos los jugadores mexicanos son para Chivas”, expuso el líder del club, pero no se esperó que en las redes se hiciera viral el hashtag “Chivas no es para cualquier dueño”.

Chivas es para todos los jugadores mexicanos, no todos los jugadores mexicanos son para Chivas. — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) January 4, 2022

Que se haga tendencia #ChivasNoEsParaCualquierDueño — Espinoza (@Espinoza_0204) January 4, 2022

Ya basta!!



Te metiste con la gente , el cliente!!



Grave error @Amauryvz



#ChivasNoEsParaCualquierDueño — Beto Mc Cuac ➐ (@Beto_McCuac) January 4, 2022

‘Gallito’ Vázquez explota contra Ricardo Peláez

Tal parecer que el futbolista mexicano Juan José Vázquez no quedó nada satisfecho con su estancia en Chivas, ya que después de ser un elemento clave para el campeonato obtenido en el Apertura 2017 frente a Tigres, en Guadalajara se les olvidó muy fácil lo que los profesionales hacen en su momento por alcanzar la gloria.

Según el apodado ‘Gallito’, quien fue desechado tras polémicas acciones de incumplimiento de reglamento interno de la institución, charló para ESPN Digital donde aseguró que Ricardo Peláez no cumplió con su palabra de dejarlo en el club.

“Fue chistoso porque yo no sabía nada, me dio COVID y estaba en la casa, luego fui al entrenamiento y ‘Chofis’ (López) me dijo, pero ya 5 o 6 días después; me comentó lo de Dietter y quedó así. A los 2 días Ricardo (Peláez) me comentó que había salido algo y le dije que no había problema, el que nada debe, nada teme. Me dijo que conmigo no iba a pasar nada y así quedó. Cuando íbamos a jugar al DF nos separaron y no supe ni que pasó, hasta después que nos explicó Ricardo y bueno, ni hablar”, declaró el actual elemento de Tijuana.

Dicha escena no fue para nada del agrado del exseleccionado nacional quien en su momento se sintió desplazado sin deberla ni temerla, pero aseguró que ahora lo ve como un nuevo aprendizaje dentro de su carrera profesional y la misma vida le ha enseñado que hay decisiones que no están en las manos del protagonista, pero debe acatarlas.

“Me tocó estar ahí, yo creo que en el momento menos indicado, pero lo tomé con madurez. No me gustó como se dieron las cosas, como nos las dijeron. Eso me dolió, me dio tristeza, pero aprendí de eso. Hoy agradezco que eso me ayudó a mejorar mi vida”, sentenció el exlemento del León.