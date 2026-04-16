Muertes bajo la custodia de ICE

La muerte de mexicanos bajo custodia de autoridades migratorias en Estados Unidos ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en un patrón alarmante. A la fecha, suman al menos 15 connacionales fallecidos mientras se encontraban detenidos por Immigration and Customs Enforcement (ICE), en circunstancias que, en varios casos, siguen sin esclarecerse con total transparencia.

No es un tema menor. Es un asunto de derechos humanos, de responsabilidad internacional y, sobre todo, de dignidad nacional.

Cada uno de estos casos representa una falla grave en la protección de personas bajo custodia del Estado. Porque cuando un individuo —sin importar su estatus migratorio— es detenido por una autoridad, esa autoridad asume la obligación plena de garantizar su integridad física y su vida. No hay matices posibles en este principio.

Sin embargo, la realidad muestra una cara macabra de ICE.

Los reportes sobre condiciones de detención deficientes, atención médica tardía o inexistente y protocolos opacos en torno a las muertes dibujan un panorama preocupante. Más aún cuando las circunstancias de varios de estos decesos han sido calificadas como “extrañas” o insuficientemente documentadas.

La lectura es inevitable: la respuesta institucional de ambos lados de la frontera ha sido, hasta ahora, insuficiente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, ahora de Roberto Velasco, ha emitido comunicados y ha solicitado información a su contraparte estadounidense. También ha activado los canales consulares y ha reiterado la necesidad de esclarecer los hechos. Pero frente a la gravedad de los casos, el tono diplomático parece quedarse corto.

Porque hay momentos en los que la diplomacia debe acompañarse de firmeza política.

La protección de los mexicanos en el exterior no puede limitarse a notas diplomáticas. Requiere una postura clara, directa y contundente desde el más alto nivel del Estado. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene en este tema una prueba de liderazgo en política exterior: exigir explicaciones puntuales, investigaciones independientes y garantías de no repetición.

No se trata de confrontación gratuita. Se trata de legítima defensa.

Más aún cuando el contexto político en Estados Unidos añade complejidad al tema migratorio. La retórica dura y las políticas restrictivas que han marcado la agenda de figuras como Donald Trump han contribuido a un ambiente donde la migración se aborda desde la óptica de seguridad, no de derechos.

Y en ese entorno, los migrantes —documentados o no— quedan en una zona de vulnerabilidad extrema.

Es importante subrayarlo: el respeto a los derechos humanos no depende del estatus migratorio. Es un principio universal. La legalidad de la estancia no determina la dignidad de la persona ni su derecho a la vida.

Por eso, lo ocurrido en centros de detención migratoria no puede normalizarse.

Las autoridades estadounidenses tienen la responsabilidad de investigar a fondo cada uno de estos fallecimientos, establecer responsabilidades y, en su caso, sancionar a quienes hayan actuado con negligencia o abuso. La transparencia en estos procesos no es opcional; es indispensable para mantener la confianza entre ambos países.

Pero también México debe asumir su parte.

La política migratoria no puede limitarse a la contención en la frontera sur ni a la gestión de flujos hacia el norte. Debe incluir una estrategia integral de protección consular, seguimiento puntual de casos y presión diplomática efectiva cuando los derechos de los mexicanos sean vulnerados.

Porque, de lo contrario, el mensaje es equivocado: que la vida de los migrantes vale menos.

La exigencia es clara: no basta con solicitar información; es necesario exigir resultados. No basta con expresar preocupación; se requiere acción concreta.

La relación con Estados Unidos es, sin duda, estratégica. En lo económico, en lo comercial, en lo político. Pero precisamente por esa relevancia, México no puede permitirse una postura pasiva cuando están en juego los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

La cooperación bilateral no debe implicar silencio ante hechos graves.

Cada uno de los 15 casos de connacionales fallecidos representa una historia truncada, una familia afectada y una responsabilidad pendiente. No son cifras; son vidas. Y su esclarecimiento no puede quedar sujeto a tiempos burocráticos ni a explicaciones ambiguas.

La exigencia de una investigación rápida, exhaustiva e independiente no es un gesto político; es una obligación moral y jurídica.

Porque cuando una persona muere bajo custodia del Estado, la pregunta no es si hubo responsabilidad, sino dónde y en qué nivel se encuentra.

Y esa respuesta, hasta ahora, sigue sin llegar.

La conclusión es contundente: la defensa de los migrantes mexicanos no puede ser reactiva ni limitada. Debe ser firme, constante y visible. Porque en política exterior, como en cualquier otra esfera del poder, la omisión también tiene consecuencias.

Y en este caso, esas consecuencias se miden en vidas perdidas.

Desde luego, hay que reconocer que todos esos millones de expulsados a Estados Unidos en busca del sueño americano se van por la falta de oportunidades y condiciones de seguridad en territorio nacional.