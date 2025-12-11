Wall Street ‘amanece’ con números rojos por desembolso millonario de Oracle en IA: ¿Cómo abrió HOY?

Las negociaciones neoyorquinas operan principalmente con movimientos negativos, después de que los planes por parte Oracle, sobre realizar grandes desembolsos de capital en infraestructura de inteligencia artificial generaron preocupaciones entre los inversionistas.

En Wall Street, el Nasdaq registra un retroceso de 1.21 por ciento, en los 23 mil 362.07 enteros, seguido por el S&P 500 con 0.27 por ciento, en las 6 mil 867.91 unidades, mientras que el Dow Jones sube 0.38 por ciento, hacia los 48 mil 247.90 puntos.

“Los mercados se han vuelto mucho más cautelosos con el gasto relacionado con la inteligencia artificial, lo que contrasta marcadamente con mediados de 2025, cuando cualquier indicio de un mayor gasto de capital generaba entusiasmo.

“Oracle ha sido el eslabón más débil de todo esto, en gran medida porque financia gran parte de su inversión con deuda”, dijo a Bloomberg Susana Cruz, estratega de Panmure Liberum.

¿Cómo operan las bolsas en México y Europa HOY 11 de diciembre?

La apertura de las bolsas en México muestra números verdes, para el caso del índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, el aumento es de 1.01 por ciento, en un nivel de 64 mil 52.67 enteros, y para el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores el incremento es de 0.95 por ciento, en los mil 268.11 puntos.

Por su parte, los índices accionarios en Europa reportan incrementos de 0.91 por ciento para el IBEX 35 de España, en los 16 mil 917.30 enteros, le sigue el CAC 40 de Francia con 0.71 por ciento, en las 8 mil 79.86 unidades, el DAX en Alemania gana 0.57 por ciento, en los 24 mil 267.98 enteros, y el FTSE 100 de Londres suma 0.25 por ciento, con 9 mil 679.76 puntos.

¿Cómo cotizan los precios del petróleo HOY 11 de diciembre?

En el mercado internacional de petróleo, los crudos marcadores reflejan caídas de 1.95 por ciento menos para el West Texas Intermediate, en los 61.07 dólares por barril, mientras que el referencial Brent cede 1.83 por ciento, alrededor de los 61.06 billetes verdes por barril.