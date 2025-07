¿Flor Rubio encontró a los padres biológicos de Matías Gruener? Así reaccionó Susana Zabaleta

Matías Gruener, hijo de Susana Zabaleta, compartió recientemente la manera en que se enteró que no era un hijo biológico de la cantante y actriz sino adoptado, tema que provocó polémica entre la intérprete de Sexo, pudor y lágrimas y Flor Rubio hace casi dos décadas.

Durante su relación con el cineasta Daniel Gruener, Susana Zabaleta crió a sus hijos, Elizabetha y Matías, quienes actualmente ya son mayores de edad y se desenvuelven, también, en el ámbito artístico.

Susana Zabaleta con su hijo adoptivo, Matías Gruener. Foto: Cuartoscuro. (Cuartoscuro)

El cantante Matías Gruener contó con Santiago Vizl varios aspectos de su vida personal, como su perspectiva de la relación de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez y también el cómo se enteró de su adopción, lo cual asegura fue “de una manera muy fea” y no quiso tocar el tema con su madre de inmediato.

“Desde que tengo como 12 años, me llegan constantemente mensajes de personas diciéndome: ‘Yo soy tu mamá’, ‘yo soy tu papá’, y así todo el tiempo”, explicó. “Cuando eres un morro (...) que no tiene absolutamente idea, no tienes las herramientas para hablar al respecto, que no sabe qué pasa porque eres un niño y es inocente, es muy difícil llevar ese tema”.

Abordada por la prensa, Zabaleta lamentó los comentarios relacionados con el tema en redes sociales y lanzó un mensaje esperanzador: quiere que la historia de su hijo sirva para la tranquilidad de otras personas adoptadas.

“Matías tiene una historia padrísima que le puede servir a mucha gente y eso es lo que está haciendo, ayudar a muchas personas. A mí me encanta que haya volteado a verse, aceptarse y decir que es una bendición lo que le pasó, habernos encontrado y haber tenido esta familia”, dijo a las cámaras de Ventaneando.

¿Cómo fue el pleito entre Flor Rubio y Susana Zabaleta por la adopción de Matías Gruener?

Todo inició cuando paparazzis captaron a Susana Zabaleta con Matías, cuando aún estaba el proceso de adopción. En una entrevista con el programa programa Perversiones de un café, Susana recordó el tema.

“Un tipo me toma una foto con el bebé, eso era ilegal. Se la venden a una revista y una tipa que se llama Flor Rubio, se da a la tarea de buscar a la familia del niño”, relató Zabaleta, quien consideró que, además de vulnerar a su hijo, pudo haber influido negativamente en el proceso de adopción por el escándalo mediático que se hizo al rededor.

Susana Zabaleta relató que Rubio le pidió “una disculpa“, la cual rechazó porque, a su modo de ver las cosas ”algo que se le hace a un niño no se perdona nunca".

Las declaraciones fueron respondidas por Flor Rubio en el programa de YouTube Dulce y Picosito, ante lo que precisó: “En (el programa) La Oreja, lo que hicimos fue presentar la nota: primero, de la adopción de Susana Zabaleta. Después, la señora (presunta madre biológica de Matías), que sale en el periódico Reforma, pide hablar en el programa (…), nosotros le damos la réplica”.

En ese sentido, dijo que Zabaleta se negó a dar réplica en el mismo medio y aclaró que no pidió disculpas: “Me acerqué a ella para aclarar la situación”. Sin embargo, aseguró que la humilló frente a su hija, quien la acompañaba; “fue uno de los momentos más desagradables de mi vida. Me trató muy mal”.

El cineasta Daniel Gruener, expareja de Susana Zabaleta, es el padre de Matías. (Foto: Especial / Instagram: @matiasgruenerzz).

Flor Rubio concretó que, a su modo de ver las cosas, no hizo nada malo; sin embargo, se calificó como dispuesta para sentarse a platicar con Susana Zabaleta.

Desde hace más de un año, Susana Zabaleta no ha tocado el tema relacionado con Flor Rubio. Su más reciente polémica fue una denuncia pública contra Francisco Céspedes por acosarla en el escenario. Esto, luego de que el cantante de origen cubano aseguró que la cantante había tenido un supuesto diagnóstico de cáncer que no fue avalado ni desmentido de manera oficial.