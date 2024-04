‘No tienes que ser bueno’: Expiloto dice cómo se llega a la F1 y lo que le dijo Slim

La ‘Checo-mania’ ha inspirado a más de uno a preguntarse ¿cómo es posible llegar a la Fórmula 1?, y a probar sus habilidades como piloto, pero el mexicano Javier González explicó lo complicado que es ser parte de la máxima categoría del deporte motor.

A través de un video en la red social TikTok, el piloto mexicano explicó los tres tipos de personas que pueden llegar a la Fórmula 1 y no, aunque lo parezca, no todo está perdido.

¿Qué se necesita para poder llegar a la Fórmula 1? (Foto: x @redbullracing) (X @redbullracing)

¿Qué se necesita para llegar a la Fórmula 1?

El piloto mexicano Javier González respondió al siguiente mensaje: ‘Pues si alguien es realmente bueno, yo supongo que sí lo patrocinan fácil, ¿no?’.

Javier González explica que dentro del automovilismo, los pilotos no llegan por buenos patrocinadores o resultados, según una junta que tuvo con Carlos Slim, en donde el empresario buscaba al siguiente ‘Checo’ Pérez.

“Acababa de ser subcampeón de la Fórmula 4 española FIA, yo dije, ya llegué, ya me veía en la Fórmula 1, y él me dijo tal cual que su proyecto era llevar a un mexicano a la Fórmula 1. Ahí está ‘Checo’, va a seguir unos años. Estoy planteando, ya no quiero llevar a otro, tráeme negocio”, explicó Javier.

Además, el piloto recalcó que en la actualidad ya no hay mexicanos en la Escudería Telmex, la cual existe con el propósito de llevar pilotos de América Latina a las máximas categorías del deporte motor.

¿Cuáles son los tres tipos de pilotos que llegan a la Fórmula 1?

Javier González destacó que actualmente existen tres tipos de pilotos que consiguen llegar a la Fórmula 1.

1. Los pilotos que no son los mejores en la categoría, pero cuentan con un gran apoyo económico dentro de la familia, como es el caso de Latifi, quien actualmente no se encuentra en la Fórmula 1.

2. El segundo tipo de piloto son los que él llama, ‘fuera de serie’ como Fernando Alonso, Max Verstappen, Oscar Piastri y Lewis Hamilton. Son pilotos que desde los 13 años fueron financiados por las grandes escuderías como McLaren y Mercedes en los respectivos casos.

Max Verstappen es uno de los pilotos más importantes de la Fórmula 1. (Foto: EFE) (EFE)

“En el caso de Verstappen, ni Fórmula 2 hizo, paso de Fórmula 3 a Fórmula 1. Son pilotos que ganaban cada año sus respectivas categorías”, destacó Javier.

3. El tercer tipo son pilotos buenos, que a pesar de que tienen un apoyo económico alto, no cuentan con la gran adquisición económica como el caso de otros pilotos.