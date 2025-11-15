Christian Nodal vs. Universal Music: ¿Cuándo será la audiencia por presunta falsificación de documentos?

Los problemas entre Christian Nodal y Universal Music comenzaron en 2021, luego de que el artista no renovó su contrato con la disquera. (Foto: Cuartoscuro/ Pexels)

El problema legal entre Christian Nodal y Universal Music continúa, luego de que la disquera advirtió que el cantante de música regional mexicana podría terminar en prisión por una presunta falsificación de documentos, ya hay fecha para la audiencia.

Aunque actualmente el intérprete de ‘Dime como quieres’ es parte de la compañía discográfica Sony Music, antes de firmar el acuerdo, Christian Nodal trabajaba con Universal, con quien tuvo conflictos desde el 2021.

Pues en aquel momento, el esposo de la cantante Ángela Aguilar tenía la opción de renovar su contrato con la compañía discográfica, pero no se llegó a un acuerdo, lo que derivó en una situación legal compleja.

¿Cuándo será la audiencia de Christian Nodal?

El periodista Gustavo Adolfo Infante compartió el citatorio que se le envió a Christian Nodal durante su programa De Primera Mano, en donde explicó que las autoridades solicitaron la presencia del músico y sus padres.

“Se advierte que se encuentra pendiente por ser atendida la solicitud de audiencia para formular la imputación en contra de Silvia Cristina Nodal Jiménez, Jesús Jaime González Terrazas y Christian Jesús González Nodal”, indica el documento.

Ante esta situación, el juez ordenó el inicio de la audiencia. Esta se fijó para el próximo martes 18 de noviembre de 2025 a las 14:35 horas, a la cual deberán acudir.

Previo a que se fijara la fecha de audiencia de Christian Nodal, Ulrich Richter, el abogado de Universal Music, había afirmado que no era necesario llegar hasta los tribunales para resolver los problemas con el artista.

Christian Nodal tuvo y tiene diferentes pleitos legales. (Foto: Cuartoscuro/IA Gemini)

“La forma de solucionarlo es acercarse directamente con la disquera y llegar a algún acuerdo porque es necesario aclarar que el propósito no es afectar a algún artista”, dijo el defensor en una conversación con Manuel Feregrino.

No obstante, el acuerdo entre la expareja de la rapera Cazzu y la compañía discográfica no se habría logrado. Tanto Christian Nodal como sus papás deberán presentarse en el día y fechas fijadas para la audiencia, ya que de lo contrario se les dictarán medidas cautelares.

“En caso de hacer caso omiso, el juez de control podrá ordenar en su contra alguna forma de conducción al proceso, como sería una orden de comparecencia o de aprehensión”, indica el documento oficial.

¿Qué pasó entre Christian Nodal y Universal Music?

Los problemas entre Nodal y la disquera comenzaron en 2021, luego de que no se logró una renovación del contrato del artista, pero tampoco se hizo una disolución del mismo.

Mientras tanto, Christian buscó oportunidades en otras compañías; sin embargo, Universal Music se acercó a la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas (AMPROFON).

La asociación emitió un comunicado en el que informó que nadie podía contratar, divulgar, fabricar, distribuir, comercializar, explotar o vender la música de Christian Nodal, sin el consentimiento previo de Universal Music.

Nodal fue señalado por un problema legal en su contrato con Universal Music. (Foto: Cuartoscuro)

En aquel momento, Nodal negó tener un contrato vigente con la disquera y acusó a la compañía de querer retenerlo: “no quise firmar con ellos y por eso están haciendo todo esto a la mala”, dijo en un video compartido en sus redes sociales.

La situación se volvió más compleja cuando Christian Nodal cambió de disquera a Sony, ya que el artista aseguró que él era el propietario de las canciones incluidas en sus primeros tres álbumes de estudio.

Para resolver el conflicto, Universal Music presentó documentos firmados por sus padres Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jaime González, en donde accedían a grabar las canciones del artista, pero cedían los derechos.

¿Por qué citaron a los papás de Christian Nodal a la audiencia?

La situación con Christian Nodal se volvió aún más complicada cuando él y sus padres presentaron 34 contratos para acreditar la propiedad de los temas en disputa con Universal Music.

La disquera respondió entonces con una demanda contra los padres del cantante, acusándolos de fraude genérico por supuestamente exhibir documentos con fechas anteriores a las registradas oficialmente.

En medio del conflicto, el abogado de la disquera reveló que el notario que presuntamente certificó esos contratos negó haber realizado dicho trámite o haber trabajado con la familia Nodal.