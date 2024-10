‘Papelito habla’: Ken Salazar muestra carta sobre la detención del ‘Mayo’ Zambada enviada a la FGR

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) reclamara al Gobierno de Estados Unidos que aún no se ha entregado toda la información respecto a la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, demostró las cartas en las que se ha establecido la comunicación de ambos países respecto al caso.

Fue durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este martes 29 de octubre cuando el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, dijo que aún había información que las autoridades estadounidenses no habían entregado, y dijo que la forma en la que se detuvo al ‘Mayo’ Zambada fue a través de un secuestro.

Entre los reclamos, la Fiscalía de México dijo que el avión en el que Zambada llegó a Estados Unidos tenía las matrículas clonadas, y que al aterrizar en una ciudad fronteriza de Texas, el aeropuerto debía tenerla documentación de la aeronave, así como del piloto que la conducía.

“Ellos tienen la obligación de darnos toda esa información”, dijo Gertz Manero, quien además cuestionó por qué el piloto no fue detenido y aseguró que seguirán insistiendo.

La situación provocó que Ken Salazar se manifestara a través de una rueda de prensa, misma en la que dijo que escuchó los comentarios, y dijo que desde la detención del ‘Mayo’ Zambada han estado en comunicación constante con el Gobierno de México.

“Estamos ahí, siempre directamente hablando con el Gobierno”, dijo Salazar, quien aseguró que el día de la detención de Zambada, el pasado 25 de julio, las autoridades estadounidenses estuvieron en contacto con la Fiscalía, además de que recibió llamadas de miembros del Gabinete del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El 27 de julio lanzó la primera carta en la que se expresó qué fue lo que pasó. El 2 de agosto continuaron las comunicaciones, y fue donde la Fiscalía de Estados Unidos se comunicó con Gertz Manero, a quien le agradeció por recibir a un secretario del FBI, quien explicó a las autoridades “todo lo que sabemos”.

En ese sentido, se ofreció una invitación para visitar el avión en El Paso, Texas. “Me contaron exactamente qué fue lo que ocurrió ese día. Entonces sigue ahí la coordinación y la información”.

El 16 de agosto el Fiscal Garden se comunicó nuevamente con Gertz Manero y le explicó lo que ocurrió tras la detención del ‘Mayo’, y le agradeció a través de la misiva:

“Estoy muy agradecido por el trabajo de nuestros equipos, que es un trabajo tan fuerte, para entender lo que pasó el 25 de julio de este año. Los delincuentes, altos traficantes de la droga, en general no se entregan si no es que sienten mucha presión. El trabajo de ustedes para detener y extraditar a (Ovidio) Guzmán López e Isidro Pérez Salas (‘El Nini’). Por eso el self surrender (la entrega), lo que hizo Joaquín Guzmán, fue una ganancia para los dos países, y es otro indicador de la manera en la que estamos trabajando en la seguridad.”

Con ello, Ken Salazar estableció que la comunicación no se ha frenado con México respecto a los reclamos de Alejandro Gertz Manero, quien dijo que Estados Unidos no les ha dado toda la información.