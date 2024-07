AMLO reclama a Fox por meterse en elecciones en Venezuela

El presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó este martes 30 de julio, al expresidente Vicente Fox luego de que cuestionará los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, el cual declaró como ganador al presidente, Nicolás Maduro.

Los expresidentes Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), del Partido Acción Nacional (PAN) se solidarizaron el lunes con la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) de Venezuela después de que diera a conocer los resultados de elecciones del domingo 28 de julio.

“¡Libertad para Venezuela! En este atentado contra la democracia en Venezuela se dejan ver dos tipos de personas: los demócratas que condenamos la violencia, el autoritarismo y el fraude. Y aquellos que deciden callar como cómplices”, publicó Fox en su cuenta de X, antes Twitter.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador se refirió a ambos exmandatarios a quienes acusó de hipócritas e injerencistas por sus comentarios en las elecciones del país vecino.

“Ahora resulta que son demócratas, porque así es la hipocresía en el bloque conservador tampoco me extraña ni es para llamarse engaño. así son esa es su naturaleza”, declaró.

En tanto, López Obrador pidió a actores internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) dejar de incitar al pueblo venezolanos a protestar y evitar la violencia.

“¿Qué se tienen que estar metiendo en asuntos de otros países? ¿Por qué el injerencismo? ¿No cada país es soberano, libre? Hay que esperarnos y ojalá se calmen los ánimos y lo más importante es que no haya violencia, no se pierdan vidas y lo otro es que se deje de azuzar en lo político, me refiero a los actores internacionales”, expresó.

Lo anterior, luego de que el tabasqueño sostuviera que Felipe Calderón le robó la elección presidencial de 2006 y acusará al exmandatario Fox de ayudar a Calderón a ganar la elección.

Opositores en México se solidarizan con la oposición en Venezuela

Marko Cortés, dirigente del derechista Partido Acción Nacional (PAN), exigió a organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se “expresen y defiendan la voluntad muy mayoritaria de las y los venezolanos”.

Cortés afirmó en sus redes sociales que “no están solos” el candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia y la lideresa opositora María Corina Machado, inhabilitada por el Gobierno venezolano para competir en los comicios del domingo.

“Solo Rusia, Cuba, Bolivia y Honduras son los países que se han atrevido a felicitar a Nicolás Maduro ante su evidente fraude electoral. ¡Qué casualidad, todos de tipo socialista – comunista!”, escribió el líder del PAN.

También Jorge Álvarez Máynez, excandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), pidió “que se respete la voluntad de las y los venezolanos ¡Que se cuenten los votos y que los votos cuenten!”.

Hasta la mañana del lunes, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no se había pronunciado sobre el hecho, mientras que la canciller, Alicia Bárcena, solo escribió en X la noche del domingo que México estaba “atento al resultado de las elecciones en Venezuela con cariño y afecto”.

La secretaria general del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Citlalli Hernández, aseguró el domingo que de “manera rabiosa” la “derecha continental se activó de manera organizada en redes sociales” aún sin conocer los resultados oficiales de Venezuela.

El senador independiente Emilio Álvarez Icaza pidió sumarse a la postura del presidente de Chile, Gabriel Boric, de exigir “total transparencia” en el conteo de las actas.

* Con información de EFE