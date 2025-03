Más largas al desafuero de ‘Cuau’ y ‘Alito’

Ni los propios diputados de la ‘4T’ se ponen de acuerdo y resulta que en la Sección Instructora de la Cámara baja no se sabe siquiera todavía si se admitirá o no la solicitud de desafuero en contra del diputado morenista Cuauhtémoc Blanco y del senador priista Alejandro Moreno. “No le estamos dando largas a nada”, sino que “tenemos criterios diversos y mientras algunos dicen que ya empezó el proceso, otros sostenemos que hay que hacer primero autos de admisión”, argumentó el presidente de la Instructora, Hugo Eric Flores, de Morena, al declarar en “sesión permanente” a esa instancia para seguir “debatiendo los casos”. “Vamos a pedir que no haya más pretextos”, reclamó Raúl Bolaños, del PVEM. “Veremos si esto no es sólo papel mojado, palabras o bla, bla, bla mañaneros de la ‘4T’”, dijo el panista Germán Martínez.

Sólo un cambio de colores

En la ceremonia oficial de conmemoración del 87° Aniversario de la Expropiación Petrolera, llamó la atención la presencia no sólo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, sino también la de Ricardo Aldana, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el cual, junto con el SNTE y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, ha sido una de las principales organizaciones encargadas de movilizar a los “simpatizantes” en los mítines del Zócalo de la capital en favor de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Protestas en estertores del Inai

Lo que parecía una extinción tranquila, se alteró con el reclamo de los trabajadores del Inai que protestaron para exigir información respecto de si serán liquidados y cuál será su futuro laboral. Con pancartas que hicieron eco de una de las misiones del instituto, “estar informados es nuestro derecho”, los empleados pidieron claridad. Esto no se logró durante la sesión de ayer, en la que, por falta de un acuerdo sobre qué hacer, el comisionado presidente, Adrián Alcalá, llamó a un receso. Se enreda la suave transición.

Reclamo diplomático

La Cancillería demostró su rechazó por la violación del acuerdo del alto al fuego y el reinicio de las hostilidades en Gaza, acción que dejó más de 400 asesinados. “México condena la pérdida de vidas civiles inocentes y hace un llamado urgente al respeto del derecho internacional humanitario, al cese al fuego que permita el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, la liberación de los rehenes restantes y a retomar las negociaciones para una paz duradera en la región”, apuntó la SRE. La diplomacia, contrario a lo que ha sucedido en otras ocasiones, no tardó en reclamar estos hechos. Aquí no se vale esconderse detrás de la doctrina Estrada.

Exconsejera, apuntada para el 1 de junio

La exconsejera electoral Adriana Favela presentó su renuncia como secretaria técnica de Igualdad e Inclusión del TEPJF, de cara al inicio de las campañas para la elección judicial, en la cual participará como aspirante para magistrada de la Sala Superior. Aunque la ley le permitía seguir en su cargo, comentó, en un mensaje en X, que por ética personal se separa de la función. Reconoció que actualmente hay riesgos de retrocesos, pero se debe avanzar a la “democracia plena”.

Aplauden refuerzo en vacunación

Con beneplácito recibió la comunidad médica el anuncio del secretario de Salud, David Kershenobich, de que se reinstalarán la semanas nacionales de vacunación. “Es buena noticia. Esas semanas permitían alcanzar niveles muy altos de cobertura y cubrir rezagos. No debieron haberse abandonado”, apuntó el infectólogo y exzar contra la influenza, Alejandro Macías. Lo importante además es que se están tomando medidas como el refuerzo de la vacunación contra sarampión, ante los casos importados, 29 de ellos en Chihuahua, frontera con Texas, estado de la Unión Americana donde se ha presentado el repunte e incluso dos fallecimientos por el brote.