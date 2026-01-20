Rubén Rocha, y el primer año de Trump

Nadie sabe en México cuál será el siguiente paso de Donald Trump en su amago contra los cárteles mexicanos; hoy que cumple un año de haber regresado a la presidencia, la amenaza de una intervención militar de EU parece aquí más real que nunca.

En ese ambiente, las especulaciones sobre si la Casa Blanca ha pedido al gobierno mexicano cabezas de políticos han estallado. Y en esas quinielas el caso de Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, suena a menudo. ¿Va a caer el sinaloense? Está por verse.

Hay tres cosas que hacen de Rocha cliente VIP en la lista de posibles objetivos: su elección en 2021 fue denunciada por intervención de presuntos criminales, le atribuyen confesiones de que se lleva con los narcos, y la detención de El Mayo lo embarró de pies a cabeza.

Con ese pedigrí mediático, y en medio de la guerra que se desató en el otoño de 2024 tras el rapto de Ismael El Mayo Zambada por parte de un hijo de El Chapo, Rocha es un eslabón débil del discurso de la presidenta Sheinbaum a la hora de defender su combate al crimen.

Pero justamente hablando de eslabones, el principal defecto de las teorías que ven “entregable” a Rocha es que no se manda solo: llegó –ya nos lo dijo– a la candidatura gracias a AMLO, y su eventual caída difícilmente ocurriría sin dañar al movimiento guinda.

La gubernatura de Sinaloa es una de las 17 que se renovará en 2027. Obviamente Morena pretende retener las posiciones que ostenta. De facto, esos procesos están en marcha. ¿Claudia soltaría a un compañero como Rocha sabiendo que eso impactará los comicios?

Ahora bien, en los escenarios que se publican está la versión de que círculos oficialistas barajan, por conveniente para CSP, dejarse ganar Sinaloa. ¿Ustedes conocen a morenistas que hayan madurado lo suficiente como para aceptar que la derrota es parte del juego?

Y las elecciones, aún las del acordeón, implican demasiados candidatos e intereses. No es como dejarse comer una corcholata jugando damas inglesas.

Una pregunta muy distinta, y más pertinente para la población sinaloense, es por qué –independientemente de Trump– sigue Rocha en el poder.

Cualquiera que se asome a la realidad sinaloense advierte que Rocha no lleva mano en la seguridad (la tiene Harfuch y el Ejército), y que la situación económica de su estado padece por el conflicto entre las bandas de El Chapo y de El Mayo, y por decisiones del propio gobernador, como la de, en su momento, comprar directamente a productores de maíz toneladas de grano, medida emergente que le abrió un hueco en las finanzas. Y si a eso se suman problemas presupuestales en la Universidad Autónoma de Sinaloa, de donde él surgió, el panorama se complica.

Y, esencialmente, Rocha no tiene autoridad para encabezar la exigencia de una ciudadanía harta de que los robos de vehículos y los asesinatos no bajen, indignada por las muertes de jóvenes, sean dos mujeres tiradas la semana pasada, o “daños colaterales”, como el caso que reclama la familia del estudiante Fernando Alán Arce, muerto por fuego cruzado el martes anterior. Rocha no gobierna, punto.

Ahora bien, si Trump va por Rocha, ya será otro cuento. Y estará mal porque no serían las formas ni entre socios, ni entre vecinos y menos entre Estados soberanos.

Lo único real hoy, 20 de enero, es que don Rubén puede celebrar que políticamente hablando ya sobrevivió un añito al volátil presidente de Estados Unidos. Y que en Morena su caída no parece convenir. ¿Y Sinaloa? Los morenistas quieren repetir, obvio.