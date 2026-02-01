Anuncian proyectos de Energía en Sonora: México se consolida como un punto clave energético en AL

La secretaria de Energía, Luz Elena González, estuvo este domingo en Sonora, acompañando a la presidenta Claudia Sheinbaum para el anuncio de proyectos de inversión en la materia, entre los que se encuentra un gasoducto que tendrá expansión.

“En Sonora, hoy se anunciaron importantes proyectos de inversión, destaca la expansión de un gasoducto de Cenagas, que va de Naco-Hermosillo al puerto de Guaymas, dónde habrá una planta de licuefacción que exportará gas a Asia y dará suministro a distintos muelles de Semar y al sur del país, fortaleciendo la infraestructura energética de México”, dijo la titular de Energía en redes sociales.

En este evento también estuvieron presentes el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y el titular de Cenagas, Cuitláhuac García.

La expansión del gasoducto y la planta de licuefacción en esta zona dará estabilidad para los centros de generación eléctrica de la CFE.

Además, se brindará una mejor distribución de gas natural al sur del país, generando un ahorro de hasta 35 por ciento en el costo del mismo.

Con una inversión de 131 mil millones de pesos, México se consolida como un punto clave energético en América Latina.

“Con estos proyectos, estamos recuperando el puerto de Guaymas, impulsando el desarrollo nacional y reactivando la economía local”, dijo Luz Elena González en su cuenta de X.