La nueva economía: energía, poder y futuro en construcción

Durante décadas nos acostumbramos a pensar la economía como un sistema regido principalmente por la eficiencia, el libre comercio y la optimización de costos. Hoy, ese marco conceptual comienza a resquebrajarse. En su lugar, toma forma lo que muchos analistas llaman ya una “nueva economía”, una que surge del cruce entre geopolítica, los avances de la tecnología y los profundos cambios estructurales que están ocurriendo a escala global.

No se trata de una moda terminológica. Es el reconocimiento de que el mundo que conocíamos dejó de existir. Las tensiones geopolíticas han devuelto al Estado un papel central en decisiones que antes se dejaban al mercado, como elegir dónde producir, a qué sectores proteger, qué tecnologías se deben desarrollar y, sobre todo, cómo garantizar el acceso seguro a la energía.

La energía, de hecho, se ha convertido en uno de los ejes más visibles y fundamentales de esta nueva economía. La invasión rusa a Ucrania, las disputas comerciales entre grandes potencias y la creciente competencia por minerales críticos evidenciaron una realidad que para muchos resulta incómoda: la dependencia energética es también una vulnerabilidad estratégica. Desde entonces, la transición hacia energías renovables ya no se justifica únicamente por razones ambientales, sino por razones de seguridad nacional, estabilidad económica y autonomía tecnológica.

Y mientras esto sucede, los avances tecnológicos están reconfigurando la manera en que producimos, distribuimos y consumimos energía. La digitalización de las redes eléctricas, el almacenamiento en baterías, la inteligencia artificial aplicada a la gestión de sistemas y la electrificación del transporte, están transformando al sector energético en una plataforma de innovación disruptiva que se ha colocado en el centro de las conversaciones para perfilar el futuro sostenible de la humanidad. En la nueva economía, quien domina la tecnología y gestiona con audacia e inteligencia sus recursos energéticos, no solo reduce costos; gana influencia y capacidad de decisión.

Pero quizá el cambio más profundo es estructural. La crisis climática ha dejado de ser un asunto futuro para convertirse en una variable presente que afecta inversiones, regulaciones y expectativas sociales. La economía comienza a internalizar límites físicos que durante mucho tiempo ignoró. Crecer ya no puede significar simplemente extraer más, consumir más y desechar más.

En este contexto, la nueva economía no promete un camino fácil ni exento de tensiones. Implica redefinir modelos de negocio, rediseñar políticas públicas y aceptar que algunas transiciones serán costosas. Sin embargo, también abre oportunidades inéditas para países, regiones y empresas capaces de anticiparse y adaptarse.

Para América Latina, y para México en particular, esta nueva economía plantea una pregunta clave: ¿seremos solo proveedores de recursos o protagonistas de la transición? La respuesta dependerá de nuestra capacidad para invertir en energía limpia, desarrollar talento, fortalecer instituciones y entender que el desarrollo sostenible no es un lujo, sino una estrategia.

La nueva economía ya está en marcha. No se está construyendo en abstracto, sino en decisiones concretas que tomamos hoy. Y, como toda obra relevante, su resultado final dependerá de los cimientos que decidamos colocar desde ahora.